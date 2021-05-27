Отключение России от SWIFT: эксперт оценил, грозит ли РФ новый удар Запада

Для отключения РФ от SWIFT нет повода, считает Юрий Романенко / УНИАН

Запад не будет отключать Россию от международной системы платежей SWIFT, потому что для этого нет повода. Такое мнение озвучил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата на Главреде.

"Штаты только что сказали, что дают добро на завершение строительства Северного потока-2, о каком тогда отключении от SWIFT может идти речь? Зачем бредить?", - сказал эксперт.

Романенко добавил, что ради Украины западные страны не пойдут на такой шаг, потому что нашей страны "сегодня вообще нет ни у кого на радарах, она никому не нужна и не интересна".

"Она (Украина, - ред.) интересна только России, с точки зрения шизофренической реальности русских – стремления прийти к формату СССР 2.0. Всем остальным игрокам плевать на Украину: они пребывают в коронакризисе и озабочены переходом к новому укладу. Эти страны находятся в космосе, тогда как Украина пребывает едва ли не на самом примитивном уровне", - добавил он.

Отключение России от SWIFT - о чем ранее писал Главред:

Глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявлял, что Западу следует отключить РФ от SWIFT в том случае, если российское государство пойдет на новую военную агрессию в отношении Украины.

В Госдуме РФ раскритиковали слова Вебера и сказали, что подобное заявление является "популистским" и "безосновательным".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 апреля во время своего визита в Иран заявил изданию IRNA о том, что Москва ставит перед собой задачу отказаться от доллара при международных расчетах и рассматривает возможность отказа от платежных систем Запада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля подчеркнул, что РФ в случае отключения от SWIFT удастся быстро найти альтернативу международной межбанковской платежной системе.