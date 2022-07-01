"Пока не нападут, но оттягивают ВСУ": разведка назвала количество военных Беларуси возле Украины

Разведка назвала количество военных Беларуси возле Украины/ Reuters, Минобороны Беларуси

Беларусь держит возле украинской границы семь батальонных тактических групп. Однако пока нет угрозы, что они нападут, ведь еще не была сформирована нужная для нападения группировка войск.

Главная задача, которую выполняют белорусские войска возле Украины – держать в напряжении ВСУ и оттягивать их силы с других направлений. Об этом сказал представителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Военному телевидению.

"На сегодня прямой угрозы (со стороны Беларуси – ред.) нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это именно основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", – отметил он.

То, что возле украинской границы сосредоточены семь белорусских БТГ, заставляет командование украинскими войсками постоянно действовать с учетом этого факта, а разведку – работать в усиленном режиме. А это в свою очередь приводит к тому, что приходится распределять свои ресурсы и отвлекать часть из них от восточного фронта.

"Также постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси", – говорит Скибицкий.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Беларусь готовится к войне с Украиной. Вероятность того, что белорусская армия открыто вступит в войну составляет 50/50.

Также Жданов подчеркивал, что если Беларусь и дальше будет выкручиваться и не вступит в войну против Украины несмотря на то, что Россия от нее этого добивается, это станет настоящим ударом в спину РФ. Но в таком случае Путин может даже убить Лукашенко.

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