УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Удар с воздуха по Змеиному: ВСУ "покрошили" оккупантов вместе с зенитками и РСЗО

1 июля 2022, 14:29

Авиация Воздушных Сил неоднократно наносила мощные авиаудары по враждебным позициям.

ВСУ ударили по оккупантам на острове Змеиный / Facebook/kpszsu

В Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины рассказали об ударах по позициям российских оккупантов на острове Змеиный в Черном море.

Во время проведения операции по освобождению острова Змеиный от оккупантов авиация Воздушных Сил неоднократно наносила мощные авиаудары по враждебным позициям, говорится в сообщении Командования в Facebook.

Подчеркивается, что бомбардировщики, штурмовики и истребители, во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями, армейской и беспилотной авиацией Сухопутных и Военно-Морских Сил, подразделениями Сил специальных операций, в очередной раз уничтожали оккупантов на острове Ахилла (так, в греческой мифологии называют остров Змеиный).

"В результате успешной операции уничтожены зенитные ракетные системы, радиолокационные станции, боевые позиции, реактивная система залпового огня, техника и личный состав российских оккупационных войск. Небольшая часть рашистов эвакуировалась, спешно покинув остров", - добавили в Командовании ВС ВСУ.

Читайте такжеАрмия мародёров драпанула с острова Змеиный

Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

Смотрите онлайн новости Одессы

Читайте также:

ВСУ Черное море остров Змеиный
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:05

"Пока не нападут, но оттягивают ВСУ": разведка назвала количество военных Беларуси возле Украины

14:58

Ракетный удар РФ по Сергеевке: возросло число жертв и раненыхФотоВидео

14:44

Когда пора убирать урожай чеснока - три главных признакаВидео

14:39

Российские военные пытаются убежать от войны через Арабатскую стрелку в Крым - разведкаВидео

14:29

Удар с воздуха по Змеиному: ВСУ "покрошили" оккупантов вместе с зенитками и РСЗОВидео

Реклама
14:14

Борщ - наш! ЮНЕСКО поставил точку в "войне" Украины и РоссииВидео

14:12

Тропическая жара и засуха накроют Украину: синоптики рассказали, где в июле будет "ад"Видео

13:37

Украинцы хотят перемен: 90% за вступление в ЕС, 73% - за НАТО - опросВидео

13:35

Украинского бизнесмена арестовали в Лондоне

13:18

Дмитрий Лубинец стал новым омбудсменом по правам человека: что о нем известно

13:11

"Нет паритета в вооружении": Данилов предупредил украинцев об очень сложной войнеВидео

13:09

"Бомбы падают на жилые дома или больницы": Усик попытался открыть глаза российской пропаганде

13:00

"Франция будет рядом": Макрон заявил о новой поставке гаубиц Caesar в УкраинуВидео

13:00

Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнолдс посвятил свою речь УкраинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 2 июля 2022: Стрельцам – обман, Козерогам – неприятности, Рыбам – хорошие новости

12:49

У оккупантов паника из-за "прилета" по нефтебазе на Луганщине – жалуются на HIMARSВидео

12:36

Православный календарь на июль 2022: Ивана Купала, день Петра и Павла, день Крещения Руси – важные даты

12:33

Как удалить косточки из вишен и черешен: 3 проверенных способа

12:07

Большинство украинцев не готовы отдавать земли взамен на окончание войны – опрос

11:57

"Была задача выжить": очевидец рассказал детали ракетного удара по ТЦ в КременчугеФотоВидео

Реклама
11:52

В восторге от душа и микроволновок: семьи российских оккупантов переселяются в квартиры украинцев

11:28

Мечтал "освободить" Бердянск, но "сделал шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали предателя из Севастополя

11:15

Если Беларусь все-таки вторгнется в Украину: эксперт назвал главные цели ЛукашенкоВидео

11:02

"Путин убьет Лукашенко": Жданов объяснил, на что пойдет диктатор РФ, если Беларусь отвертится от войныВидео

10:44

"На зоне будет развлекать зэков": поддержавшего Украину Галкина хотят упечь за решетку

10:29

Германия требует от Литвы отменить запрет на транзит в Калининград – Spiegel

10:10

800 компаний в США согласились изготавливать оружие для Украины – CNNВидео

10:02

Взорвали ЗРК "Тор" и жгли документы: появились детали позорного бегства оккупантов со ЗмеиногоВидео

09:32

"Он 20 лет его водит за нос": Жданов назвал условия, при которых Лукашенко предаст ПутинаВидео

09:27

Ракетный удар по 9-этажке и базам отдыха на Одесчине: 18 человек погибли, еще 30 - раненыВидео

09:24

Россию накрывает экономический каннибализммнение

09:05

Лукашенко готовится к войне с Украиной: военный эксперт рассказал, каким областям грозит вторжениеВидео

08:51

По Николаеву утром оккупанты ударили ракетами, над городом дым: подробностиВидео

08:35

ВСУ ударили с вертолетов и артиллерии: на юге уничтожено 35 оккупантов и модернизированные танкиВидео

08:35

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2022: Тельцам - чужие секреты, Ракам – деньги, Львам – интересное предложениеВидео

08:12

"Литву - за три дня": на росТВ обсудили новый блицкгригВидео

08:04

Даже среагировать не успели: снайпер ССО самостоятельно уничтожил целую группу оккупантовВидео

08:00

День архитектора 2022 в Украине – поздравления, стильные открытки и картинки

07:14

Текст из армии для тех, кто в тылумнение

07:00

День следователя 2022 – мощные поздравления и открытки к празднику

Реклама
06:28

Гороскоп на июль 2022 для Водолеев: какие сюрпризы приготовили звезды в любви, на работе и финансахВидео

06:01

Лукашенко ищет способ предать Путина – интервью с Олегом ЖдановымВидео

05:30

Войска РФ продвинулись к Харькову и бьют артиллерией по южным окрестностям города – ЖдановВидео

05:04

Почему укроп желтеет прямо на грядке и как с этим бороться

04:17

Убирает ржавчину, удаляет накипь и отмоет посуду: на что способна лимонная кислота в паре с содой

03:45

Как правильно стирать кроссовки вручную: 5 шагов для эффективного ухода за обувью

03:10

Украину накроет невыносимой жарой: синоптики рассказали, когда ждать похолоданияВидео

02:37

Гороскоп на неделю 4-10 июля: Ракам – удача, Львам – сплетни, Водолеям – счастье в любвиВидео

02:05

Лукашенко может отказаться от войны: как это ударит по России - ЗолотаревВидео

01:31

РФ вызывает экзистенциальный ужас: эксперт оценил, есть ли у России шанс вернуться на мировой рынокВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять