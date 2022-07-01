Удар с воздуха по Змеиному: ВСУ "покрошили" оккупантов вместе с зенитками и РСЗО

ВСУ ударили по оккупантам на острове Змеиный / Facebook/kpszsu

В Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины рассказали об ударах по позициям российских оккупантов на острове Змеиный в Черном море.

Во время проведения операции по освобождению острова Змеиный от оккупантов авиация Воздушных Сил неоднократно наносила мощные авиаудары по враждебным позициям, говорится в сообщении Командования в Facebook.

Подчеркивается, что бомбардировщики, штурмовики и истребители, во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями, армейской и беспилотной авиацией Сухопутных и Военно-Морских Сил, подразделениями Сил специальных операций, в очередной раз уничтожали оккупантов на острове Ахилла (так, в греческой мифологии называют остров Змеиный).

"В результате успешной операции уничтожены зенитные ракетные системы, радиолокационные станции, боевые позиции, реактивная система залпового огня, техника и личный состав российских оккупационных войск. Небольшая часть рашистов эвакуировалась, спешно покинув остров", - добавили в Командовании ВС ВСУ.

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Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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