Польша провоцирует "разрушение" Евросоюза: в чем причина

Евросоюз может разрушится из-за Польши / Reuters

Евросоюз вскоре "начнет рушиться" в том случае, если не оспорит постановление Конституционного суда Польши о приоритете национального законодательства над европейским правом.

Ранее в ЕС назвали это решение вызовом принципам Союза и пригрозили последствиями,говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой.

"Если мы не будем придерживаться в ЕС принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, вся Европа начнет рушиться", - цитирует Юрову агентство Reuters.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что из-за угрозы развала ЕС Брюсселю необходимо отреагировать на решение польского Конституционного суда.

7 октября Конституционный суд Польши признал верховенство национального законодательства над европейским правом.

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Отметим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя решение Конституционного суда, заявил, что его страна не планирует выходить из ЕС.

Запуск Северного потока-2

Председатель Газпрома Алексей Миллер 10 сентября сделал заявление о том, что сооружение магистрали Северный поток-2 уже завершено. Работы закончились в 8:45 по Киеву.

Журналисты Bloomberg писали, что первые поставки газа по СП-2 в Европу могут начаться еще с 1 октября, а уже в декабре газопровод заработает на полную мощность. Однако позже Миллер сказал, что поставок топлива пока не будет.

В Федеральном агентстве Германии, которое проводит сертификацию Северного потока-2, предупредили компанию-оператора трубы Nord Stream 2 AG о том, что компания будет наказана в случае, если магистраль запустят еще до того, как проект получит разрешение на работу.

4 октября в Газпроме объявили о начале заполнения газом первой нитки трубопровода СП-2. Нитка будет постепенно наполняться топливом, чтобы достичь необходимого давления для дальнейшего тестирования газопровода.

5 октября немецкий регулятор BNetzA попросил компанию Nord Stream 2 AG о предоставлении всей документации относительно выполнения всех нормативных требований Европы после запуска газопровода Северный поток-2.