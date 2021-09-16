Встреча Байдена и Путина с запуском СП-2 – это удар по Европе: Польша позвала Украину в союз 9 стран

Встреча Байдена и Путина, запуск СП-2, а также события в Афганистане и Беларуси крайне опасны для стран Восточной Европы - Цихоцкий / УНИАН

Польша и Украина совместно со странами Балтии, Чехией, Венгрией, Словакией и Румынией оказались в опасности из-за изменения ситуации на мировой политической арене в худшую сторону. Поэтому государства должны создать новый дискуссионный формат для того, чтобы обсуждать вопросы преодоления различных вызовов и угроз. Об этом заявил польский посол Бартош Цихоцкий.

В эфире телеканала Дом он рассказал о том, что Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Венгрия, Словакия и Румыния после череды важных геополитических событий сталкиваются с новыми угрозами и вызовами. И для борьбы с такими явлениями нужен специальный переговорный формат.

"Ситуация из-за завершения строительства Северного Потока-2, саммита президентов США и России в Женеве и событий в Афганистане и Беларуси меняется не в лучшую сторону. Поэтому такой формат нужен для совместного преодоления вызовов", - отметил дипломат.Читайте такжеУкраина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов

По его словам, ситуация опасна для всех вышеуказанных стран, однако в разной мере. Самое худшее положение именно у Украины, поскольку она не входит ни в Евросоюз, ни в Евроатлантический альянс.

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"На вашей территории продолжается агрессия и оккупация. У нас этого еще не происходит. Но страны нашего региона тем или иным образом являются жертвами этой плохой динамики. Мы должны совместно найти ответы на эти вызовы, на эти угрозы", - подчеркнул Бартош Цихоцкий.

Отношения Украины и Польши

Польша последовательно поддерживает Украину в политических и экономических вопросах. Варшава осуждает действия России, выступает против оккупации Москвой Крыма и Донбасса, и является сторонником восстановления территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

При этом Польша после того, как суд ЕС запретил монополию Газпрома над трубопроводом OPAL, рассчитывает стать газовым хабом, а также планирует добычу газа на западе Украины.

Также в Варшаве приветствуют проведение саммита по Крымской платформе. На мероприятии по возвращению Украине оккупированного полуострова Польша присутствовала на уровне президента страны Анджея Дуды.