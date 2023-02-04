"Продолжают балансировать": Кулеба назвал страну, с которой у Украины напряженные отношения

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна продолжает налаживать сотрудничество с разными странами мира, чтобы увеличить количество государств, которые будут поддерживать Украину.
Как отметил Кулеба в интервью ВВС, еще остались некоторые страны, пытающиеся придерживаться нейтральной позиции. В качестве примера он привел Индию, которая могла бы предоставить украинской армии много необходимого оружия, но пока не делает этого.
Глава украинской дипломатии подчеркнул, что с Индией сейчас идут непростые дискуссии на разных уровнях. По его словам, есть два основных канала коммуникации.
"Президент говорил с премьером Моди, но рабочие каналы коммуникации – это мой по линии МИД, а Андрей Ермак общается с советником по вопросам нацбезопасности премьер-министра Индии. Непростые разговоры – в целом дружеские и позитивные, но тема нефти является самым большим раздражителем в наших отношениях", - рассказал Кулеба.
Кроме того, руководитель МИД подчеркнул, что у Индии есть немало нужного для Украины вооружения, однако она не желает его передавать и занимает сдержанную позицию.
"Что касается сотрудничества с Россией, то нефть они покупают, обучение проводят, но некоторые очень серьезные стратегические проекты в сфере закупки российских вооружений и совместного производства российских вооружений сворачиваются. Поэтому в Индии они продолжают балансировать, но мы будем постепенно работать, чтобы перетягивать их на правильную сторону истории", - заявил Кулеба.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение Запада передать Украине танки Leopard разрушает надежды российского диктатора Владимира Путина на перелом в войне. Польша помогла Киеву сдвинуть вопрос с точки и проломить еще одну стену на пути к усилению обороноспособности государства. Он подчеркнул, что украинская дипломатия придерживается позиции, согласно которой никаких табу на вооружение быть не должно.
Также Кулеба заявлял, что вопрос поставки самолетов для Украины сдвинулся с "мертвой точки". Он пояснил, что у Украины появилась надежда после того, как Нидерланды объявили о возможности передать истребители F-16. Министр также акцентировал на том, что Украине необходимо получить оружие уже в этом году, чтобы победить Россию.
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