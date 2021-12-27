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Резкое заявление Москвы и обвинение в провокациях: у Шойгу объявили о "подготовке" НАТО к войне с РФ

27 декабря 2021, 19:54

Россия намерена требовать правовых гарантий нерасширения Альянса на восток.

НАТО
НАТО / Reuters

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обвинил НАТО в подготовке к вооруженному конфликту с российским государством. По его словам, к такому выводу в Москве пришли из-за того, что военной стратегии Альянса 2019 году Россию назвали ключевым источником угроз коалиционной безопасности. Российский военный утверждает, что блок игнорирует требования Москвы, в то время как россияне готовы вести переговоры в любое время.

Как сообщает РИА Новости, в ходе брифинга для военных атташе и представителей зарубежных посольств он заявил о якобы подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией.

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", - отметил Фомин.

Причины возможной войны России и НАТО

В частности, как сказал замглавы Минобороны РФ, к вооруженному конфликту сторон могут привести, дескать, "провокации" блока. Он вспомнил ситуацию с проходом британского эсминца Defender, который в июне прошел у побережья оккупированного Крыма в территориальных водах Украины. Фомин назвал такие действия "попыткой проникнуть в территориальные воды России".

Кроме того, российский генерал-полковник сообщил, что блок безопасности Запада увеличил количество полетов в Черноморском регионе и стал проводить больше учений.

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"Всего в текущем году командование Объединенными Вооруженными силами НАТО провело именно в Черном море 15 учений. В 2020 году их было восемь…С января по декабрь текущего года совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году — 359", - добавил он, также заявив об активности боевой авиации Альянса в Балтийском регионе.

Кроме того, Россия считает, что согласно "Основополагающему акту Россия – НАТО" 1997 года в Альянсе не должны размещать существенные боевые силы в Восточной Европе. Однако сейчас, как утверждают в Москве, дислоцируются около 13 тысяч войск, представляющих страны других регионов. Причем у них якобы есть около 200 танков, 400 бронированных машин, 50 орудий и три десятка самолетов и вертолетов.

Переговоры по гарантиям безопасности

Фомин заявил, что Россия после войны с Грузией (противостояние российской агрессии завершилось поражением Тбилиси, - ред.) предлагала заключить новый договор о "взаимных гарантиях безопасности", однако в НАТО отказались.

Теперь россияне ждут, что Альянс, который отвергает инициативы Москвы, согласится обсуждать проекты по безопасности. Минобороны ждет реакции НАТО и готово начать дискуссию в любое время.

Проекты договоров России и США по безопасности

Министерство иностранных дел России 17 декабря обнародовало два документа, которые в Москве видят в качестве главного варианта урегулирования кризиса между РФ и Западом. Речь идет о проекте соглашения Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности и проекте договора о мерах обеспечения безопасности США, России и НАТО.

Среди главных требований России – гарантии о нерасширении Североатлантического альянса на восток и невступление Украины в блок безопасности Запада.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не собираются вести переговоры с Россией по безопасности в Европе без ЕС и стран-партнеров. Причем Штаты не готовы к компромиссам, связанным с ограничениями реализации государствами собственной суверенной политики.

В Североатлантическом альянсе рассказали о том, что диалог с Россией также должен основываться на опасениях блока в связи с действиями Москвы. Инициативы следует обсуждать и со странами-партнерами, среди которых Украина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва собирается провести переговоры с Вашингтоном по гарантиям безопасности уже в январе.

Согласно данным СМИ, саммит НАТО – Россия, на котором, вероятно, будут обсуждаться российские инициативы по безопасности, может состояться уже 12 января.

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