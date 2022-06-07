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РФ включила моряков из флагмана "Москва" в список участников "спецоперации"

7 июня 2022, 12:23

В России продолжают утверждать, что крейсер не участвовал в войне против Украины.

Ракетный крейсер Москва
Моряков "Москвы" включили в список участников "спецоперации" / Фото Википедия

Моряков, которые находились на борту утонувшего крейсера "Москва" включили в список участников "спецоперации". Однако Россия все еще не признает, что флагман принимал участие в войне. Об этом стало известно из ответа прокуратуры Черноморского флота на запрос матери раненного матроса Гульназ Уразаевой, сообщает Медиазона.

В список участников "спецоперации" включили российскую воинскую часть №84201. В Минобороны утверждают, что это сделали для "обеспечения возможности соцправ и гарантий, а также получения экипажем корабля и их семей выплат".

В прокуратуре убеждают, что флагман "Москва" "не входил в состав войск, привлекаемых к участию в специальной военной операции" и "в момент катастрофы находился в нейтральных водах".

Сама же мать раненного матросса-срочника рассказывает, что ее сын находится в больнице уже больше месяца и перенес три операции - в том числе по пересадке нервов.

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Крейсер "Москва" затонул – что известно

Первая информация о том, что горит крейсер "Москва", появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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