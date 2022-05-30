"Росгрудь": российский пластический хирург стал посмешищем из-за идеи "патриотических имплантов"

Российский пластический хирург стал посмешищем из-за идеи "патриотических имплантов"/ ua.depositphotos.com, скрин с видео

В России пластический хирург придумал импланты для "настоящих патриоток РФ". Он предлагает их выпускать в двух вариантах – одни раскрашены в цвета российского флага, другие – в камуфляж.

Такой идеей российский пластический хирург Евгений Добрейкин поделился на своей странице в Instagram, где и показал, как будут выглядеть его "изделия". Там он обнародовал соответствующее видео.

"В линейке представлено два варианта стилизации – российский триколор и классический армейский камуфляж. Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая будет ближе к сердцу, в прямом и переносном смысле", – отмечает Добрейкин в видео.

Свой проект врач назвал "Росгрудь".

При этом хирург говорит, якобы экспериментальная модель имплантов уже прошла все необходимые проверки и не будет угрожать здоровью его клиенток.

Пользователи такую идею подняли на смех. В комментариях они начали подсмеиваться над врачом и с сарказмом назвали его "богом маркетинга".

В целом, люди писали в комментариях следующее:

"Просто боги маркетинга",

"Как вы не засмеялись, когда говорили?",

"Кажется, не 1 апреля, а вы шутите".

"Забавно",

"А где Z и V?",

"Когда не хочешь говорить открыто, что ты патриот, но где-то внутри",

"Уровень ироничности так далеко за планкой нормальности, что уже ближе к уровню Шнурова, по качеству стебного контента".

Напомним, украинка проучила школьника из РФ и его родителей когда подросток в аэропорту США заявил ей, что Россия должна использовать против Украины ядерное оружие, чтобы скорее закончить войну.

Ранее сообщалось, что в России оскандалились с новым фейком – выдали фанатов Путина на Херсонщине за иностранных журналистов. Блогеры Томас репер и Джон Дуган, которых показали в сюжете российского пропагандистского телеканала, на самом деле ни в каких СМИ не работают.

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