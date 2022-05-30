"Росгрудь": российский пластический хирург стал посмешищем из-за идеи "патриотических имплантов"

Врач предложил своим клиенткам вставлять импланты с флагом России или камуфляжем.
В России пластический хирург придумал импланты для "настоящих патриоток РФ". Он предлагает их выпускать в двух вариантах – одни раскрашены в цвета российского флага, другие – в камуфляж.
Такой идеей российский пластический хирург Евгений Добрейкин поделился на своей странице в Instagram, где и показал, как будут выглядеть его "изделия". Там он обнародовал соответствующее видео.
"В линейке представлено два варианта стилизации – российский триколор и классический армейский камуфляж. Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая будет ближе к сердцу, в прямом и переносном смысле", – отмечает Добрейкин в видео.
Свой проект врач назвал "Росгрудь".
При этом хирург говорит, якобы экспериментальная модель имплантов уже прошла все необходимые проверки и не будет угрожать здоровью его клиенток.
Пользователи такую идею подняли на смех. В комментариях они начали подсмеиваться над врачом и с сарказмом назвали его "богом маркетинга".
В целом, люди писали в комментариях следующее:
- "Просто боги маркетинга",
- "Как вы не засмеялись, когда говорили?",
- "Кажется, не 1 апреля, а вы шутите".
- "Забавно",
- "А где Z и V?",
- "Когда не хочешь говорить открыто, что ты патриот, но где-то внутри",
- "Уровень ироничности так далеко за планкой нормальности, что уже ближе к уровню Шнурова, по качеству стебного контента".
Напомним, украинка проучила школьника из РФ и его родителей когда подросток в аэропорту США заявил ей, что Россия должна использовать против Украины ядерное оружие, чтобы скорее закончить войну.
Ранее сообщалось, что в России оскандалились с новым фейком – выдали фанатов Путина на Херсонщине за иностранных журналистов. Блогеры Томас репер и Джон Дуган, которых показали в сюжете российского пропагандистского телеканала, на самом деле ни в каких СМИ не работают.
Также ранее в РФ в Республике Дагестан школьница во время праздника Последнего звонка публично выступила против войны РФ, которую та развязала в Украине, и назвала российского президента Владимира Путина чертом.
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