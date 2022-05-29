"Заманить русских и разбомбить": Сеть умилил план "конфетной спецоперации" маленькой украинки

Украинская девочка рассказала, как выгнать оккупантов РФ / Скриншот

В Сети опубликовали видео, на котором маленькая девочка предложила свой нехитрый способ, как избавиться от российских оккупантов.

На видео, опубликованном пользователем Little_girl7777_, маленькая украинка рассуждает о том, как выгнать захватчиков с украинской земли.

Она уверена в том, что рашисты не откажутся от дармовщинки. Поэтому предлагает рассыпать конфеты прямо до России. Малышка пояснила, что оккупанты не смогут устоять от соблазна "пойти конфеты собирать и жрать".

Военная хитрость ВСУ должна заключаться в том, что в это время по захватчикам в это время может быть нанесен мощный удар, весело говорит девчушка: "Мы их как поразбомбливаем!".

А после успешной "конфетной спецоперации" двери в Россию нужно будет обязательно заклеить скотчем, добавила маленькая украинка.

Как сообщал Главред, в Сумской области 6-летний мальчик отдал украинским военным свой квадрокоптер, который ему подарили на день рождения. Ребенок решил отдать свой подарок, как только услышал, что дроны нужны ВСУ.

В Борисполе Киевской области 11-летний мальчик сам ночью пришел записываться в местный отряд теробороны. Бойцы теробороны напоили мальчика, накормили и вручили ему подарки. А взволнованную маму, которая искала ребенка, попросили не ругать героя.