Россия нарушила территориальную целостность Украины – генсек ООН

Антониу Гутерриш, генсек ООН / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш серьезно обеспокоен решением Российской Федерации относительно статуса ОРДЛО. Он призывает к "мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями, одобренными Советом Безопасности", говорится в сообщении на сайте ООН.

Генеральный секретарь считает решение Российской Федерации нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не соответствующим принципам Устава Организации Объединенных Наций.

Читайте такжеС участием Совбеза ООН, ФРГ и Турции: Украина предложила новый формат по ДонбассуООН, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи, по-прежнему полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, отметили в организации.

Гутерриш призвал все стороны конфликта прекратить боевые действия, защитить гражданское население и избежать заявлений, которые приведут к дальнейшей эскалации в Украине. Генсек подчеркнул, что для урегулирования ситуации следует отдать приоритет дипломатическому пути решения всех вопросов.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

По центру Донецка ночью, по словам очевидцев, прошла огромная колонна военной техники, танков в северо-западном направлении, к линии соприкосновения с силами Вооруженных сил Украины.