Сегодня США объявят о поставках Украине дальнобойных ракет - СМИ

Ракеты, которые войдут в новый пакет помощи Украине, удвоят дальность действия украинских вооружений.

Новое оружие поступит в Украину из США не сразу / 93 ОМБр ХолодныйЯр, УНИАН

В пятницу, 3 февраля, США готовятся объявить о новом пакете помощи для Украины. В него включат ракеты большей дальности, но это будут не ракеты ATACMS, о которых просил Киев.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, пакет военной будет разделен на 500 миллионов долларов в виде оружия и снаряжения, взятых непосредственно из запасов США, и примерно 1,7 миллиарда долларов в виде товаров, закупленных у военных подрядчиков, известных как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI).

Пакет будет включать бомбу малого диаметра наземного базирования, управляемую ракету с дальностью действия 150 км. Эти ракеты фактически удвоят дальность действия украинских вооружений.

Новое оружие поступит в Украину не сразу, так как оно не будет поступать напрямую со складов США. Вместо этого США заключат контракт с производителями оружия на поставку ракет большой дальности Украине, и этот процесс может занять недели или месяцы.

В пакет также входят боеприпасы для артиллерии и HIMARS, а также вспомогательные системы и оборудование для ракетного комплекса Patriot.

Тем временем украинские силы еще не завершили обучение работе с системой Patriot в Форт-Силле, штат Оклахома, но США обеспечивают логистику и техническое обслуживание задолго до того, как первая батарея Patriot будет введена в эксплуатацию в Украине.

Военная помощь Украине

Как сообщал Главред, ранее издание Reuters писало со ссылкой на американских чиновников, что США готовят пакет военной помощи Украине на сумму более 2 миллиардов долларов, которая, как ожидается, впервые может включать ракеты большей дальности до 150 километров. Речь идет о бомбах GLSDB с радиусом действия до 150 км.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Это решение Байдена поддержали в Белом доме.

Генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений. Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS, боеприпасах GLSDB и дронах Gray Eagle.

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