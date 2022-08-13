Сгоревший самолет на ВПП: разрушения на военном аэродроме в Беларуси показали из космоса

На аэродроме в Беларуси прогремели взрывы / Фото УНИАН

Стали известны новые подробности взрывов на белорусском аэродроме Зябровка в Гомельской области, который используется оккупантами РФ для атак на Украину.

Спутники зафиксировали последствия взрывов, которые прогремели ночью 11 августа. Спутниковые снимки опубликованы в Twitter-аккаунте компании Maxar Technologies.

Спутниковые снимки были сделаны 12 августа, то есть спустя сутки после инцидента. На фото четко видно следы от пожара и сгоревшую растительность поблизости.

"На снимке видны следы пожаров от недавнего взрыва на главной взлетно-посадочной полосе и сгоревшая растительность неподалеку", - говорится в сообщении компании.

/ @Maxar

/ @Maxar

Кроме того, угадывается контур сгоревшего самолета и разрушенное здание рядом.

Напомним, в Беларуси на территории военного аэродрома "Зябровка" загорелась военная техника. Известно, что этот аэродром враг использовал для ракетных ударов по Украине.

Впоследствии советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на взрывы в Беларуси и заявил, что там начинается "эпидемия технических аварий" на аэродромах. Он также заявил о наличии похожей "эпидемии" в Крыму. Подоляк призвал российских оккупантов расценивать это как "предостережение сверху", а также забыть об Украине и бежать.

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