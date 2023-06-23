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Скандал на телевидении: Украину сравнили с нацистской Германией

Юлия Куришко
23 июня 2023, 17:44 обновлено 23 июня, 17:49
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В эфире немецкого телеканала у двух политиков началась ссора из-за войны в Украине.
Скандал на телевидении: Украину сравнили с нацистской Германией
Украину сравнили с нацистской Германией / коллаж: Главред, фото: WDR / Oliver Ziebe

Во время дебатов в эфире одного из немецких телеканалов у них началась ссора из-за войны в Украине.

Председатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла заявил, что в конце войны проиграет и Украина и Россия, а единственный, кто от этого одержит победу это будут США. Кроме того, политик пожаловался, что из-за продолжения войны Германия не может покупать российский газ, а вместо этого покупает "грязный сланцевый газ из Америки". Об этом информирует издание Welt.

Представитель "свободных демократов" Кристиан Дюрр обвинил оппонента в том, что ему безразлично на убийства украинцев. Одних Хрупалла заявил, что люди также погибали и в Афганистане и Ираке, поэтому Германия должна прекратить покупать энергоресурсы у США.

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"Любой день, когда война закончится быстрее, даже с потерей территорий, будет хорошим днем", - сказал Хрупалла.

В свою очередь Дюрр спросил, придерживался ли бы оппонент такого мнения, если речь шла бы о Германии, на что тот ответил, что немецкие власти так и сделали в 1945 году.

В этот момент в их разговор вмешалась модератор и спросила у Хрупалла, действительно ли он заявил, что " гитлеровскую Германию и вермахт, которым пришлось капитулировать, можно сравнить с ситуацией Украины?". Однако тот отказался отвечать.

Напомним, что Шольц раскрыл планы по помощи Киеву. Надо трезво смотреть на ситуацию, которая сложилась вокруг вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Шольц хочет убедить Путина вывести войска из Украины. Канцлер Германии заявил, что позвонит диктатору в ближайшее время. В Кремле утверждают, что переговоры Шольца и Путина не запланированы.

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