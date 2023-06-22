Ускоренное вступление Украины в НАТО: Шольц раскрыл планы по помощи Киеву

Нужно трезво смотреть на ситуацию, которая сложилась вокруг вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Украина не может вступить в НАТО, пока идет война с Россией - Шольц / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Следует трезво оценивать ситуацию, связанную с перспективой вступления Украины в НАТО в рамках упрощенной процедуры. Пока идет война с агрессором Россией, Киев не сможет вступить в Альянс. Однако страны-союзники работают над созданием системы долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает Reuters, в ходе выступления перед депутатами Бундестага он сказал о том, что нужно "смотреть трезво" на перспективу вступления Украины в НАТО по упрощенной процедуре. Этому мешает война со страной-оккупантом Россией.

Впрочем, по словам канцлера, Берлин вместе со странами Большой семерки и Евросоюза работает над созданием системы долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

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"Наша цель – это устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины при ее защите от российской агрессии", - подчеркнул Олаф Шольц.

Украина в НАТО по ускоренной процедуре

Американское издание Axios ранее сообщило, что президент Штатов Джо Байден поддерживает идею генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, которая предполагает одобрение Западом вступления Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству в Альянсе. Решение может стать компромиссом для всех сторон.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что действительно может появиться возможность, предполагающая евроатлантическую интеграцию Украины по упрощенной схеме. Сам он поддерживает такую идею.

Позже Джо Байден сказал, что армия Украины уже соответствует стандартам Североатлантического альянса. Впрочем, пока он не поддерживает вступление Украины в НАТО без ПДЧ. По мнению Байдена, условия интеграции в Альянс должны быть едиными для всех.

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