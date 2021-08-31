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США предоставят Украине военную помощь из-за российской угрозы - СМИ

31 августа 2021, 22:59
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Военная помощь призвана продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины.

Зеленский, Байден
США пообещали Украине военную помощь / коллаж УНИАН

Перед встречей двух лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского, США пообещали предоставить до 60 млн долларов военной помощи Украине, пишет Associated Press.

Администрация Байдена заявила в уведомлении Конгрессу, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы", а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.

"Наращивание Россией сил и средств вдоль украинской границы выявило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Украины должны быть срочно устранены для усиления сдерживания в свете нынешней российской угрозы", - говорится в сообщении.

Белый дом также заявил, что Байден намерен поощрять усилия Зеленского по борьбе с коррупцией в Украине.

Военная помощь призвана продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin, которые Киев считает критически важными для защиты от боевиков на Донбассе.

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Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

Официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Вашингтон в Белом доме сделали 21 июля.

Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу.

30 августа в Офисе президента подтвердили, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джозефом Байденом перенесена на 1 сентября по просьбе американской стороны. Причина переноса связана с истечением срока ультиматума движения Талибан в Афганистане об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула.

30 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Зеленский передаст Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму.

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