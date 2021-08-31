Строительство энергоблока, энергетика и климат: Украина и США подписали важный меморандум

Владимир Зеленский в США / Twitter

Украина и США подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, после пилотного проекта возможно строительство еще четырех энергоблоков.

"Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта - до 30 млрд долларов", - отметил Зеленский.

Кроме того, как сообщил Зеленский, Украина и Соединенные Штаты Америки договорились о начале стратегического диалога в сфере энергетики и климата.

Соответствующее совместное заявление подписали министры энергетики Украины и США.

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С украинской стороны заявление подписал Герман Галущенко, а со стороны США подпись поставила Дженнифер Грэнхолм.

Отметим, Владимир Зеленский и украинская делегация начали рабочий визит в Вашингтон.

31 августа Украина, Пентагон и Минобороны США должны подписать важное оборонное соглашение.

Как рассказал пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, документ будет подписывать том числе министр обороны США Ллойд Остин.

"Условия соглашения пока не могут рассекретить. Как только оно будет подписано – всю информацию предоставит СМИ", - отметил Никифоров.

Визит Зеленского в США - программа на 31 августа

Посетит американское министерство энергетики,

Прибудет в Пентагон и Государственный департамент США,

Проведет встречу во Всемирном банке,

И прибудет с визитом в NASA.

Также Владимир Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, презентует план трансформации Украины и совместно с первой леди Еленой Зеленской представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

Официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Вашингтон в Белом доме сделали 21 июля.

Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу.

30 августа в Офисе президента подтвердили, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джозефом Байденом перенесена на 1 сентября по просьбе американской стороны. Причина переноса связана с истечением срока ультиматума движения Талибан в Афганистане об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула.

30 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Зеленский передаст Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму.