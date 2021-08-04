Новое ядерное оружие Украины вместо Будапештского меморандума: Запад предупредили об ультиматуме

Если Запад не готов гарантировать Украине безопасность, нужно говорить о восстановлении ядерного статуса – бывший глава СБУ/ ua.depositphotos.com

Украина могла бы обслуживать свой ядерный арсенал, если бы была соответствующая политическая воля. Эксперты в то время выступали за то, чтобы государство оставило тактическое ядерное оружие. США и Россия оказывали сумасшедшее давление на президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучму, и уже до мая 1992 года ядерное оружие было вывезено. Сейчас Киев должен поставить Запад перед выбором: либо переговоры по развитию Будапештского меморандума, либо Киев начинает внутригосударственные консультации о выходе из договора по ядерному оружию и рассматривает перспективу снова стать ядерной державой. Об этом заявил бывший председатель СБУ Игорь Смешко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что у Киева были технические возможности обслуживания ядерного арсенала. Мероприятия можно было бы реализовать в том случае, если бы такое решение было со стороны властей. Причем в стране было два значимых ядерных центра – в Киеве и Харькове.

"Программное обеспечение нацеливания стратегического ядерного оружия делал харьковский "Хартрон". Оптические приборы, используемые в стратегических комплексах нацеливания - это наш "Арсенал". Ядерный боезаряд - это порошковый металл. Говорят: головка стала бы дышать - был бы второй Чернобыль. Головка не дышит, этот металл излучает то, что вредно для здоровья, но циркониевая укупорка, оболочка 20-25 лет обеспечивает защиту. Мы - одна из самых богатых стран в мире по цирконию. То есть все эти технологии были, мы де-факто были ядерным государством. У нас были два хорошие ядерные центры - Киев и Харьков. При политической воле мы все это могли сделать. Ядерное оружие вывезли до мая 1992 года", - сказал Смешко.

По его словам, экспертно-научный совет поддерживал сохранение тактического ядерного оружия в Украине. На президентов Кравчука и Кучму оказывали очень серьезное давление США и Россия, требуя подписания Будапештского меморандума. Однако решение отдать оружие было ошибочным.

По его словам, экспертно-научный совет "выступал за то, что тактическое ядерное оружие мы должны оставить в Украине".

Реклама

"Давление (чтобы подписать Будапештский меморандум), которое оказывалось и на первого, и на второго президента со стороны США и России, я был свидетель, оно было сумасшедшим. Решение было ошибочно", - уточнил политик.

Также он добавил, что теперь в Киеве должны выдвинуть четкое требование Западу: либо продолжение консультаций в рамках Будапештского меморандума, либо Украина рассматривает возможность возвращения себе ядерного статуса. Только ядерное оружие может защитить страну от агрессии.Читайте такжеКравчук рассказал, сколько Украине стоил отказ от ядерного оружия

"Мы сейчас должны требовать от ядерных стран - или мы развиваем меморандум дальше по гарантиям безопасности и суверенитета нашего государства, или мы можем начать внутренние консультации в Украине по выходу из договора о нераспространении ядерного оружия, и рассматривать возможность в перспективе стать ядерным государством. Потому что только ядерное оружие де-факто и де-юре защищает границы страны", - подчеркнул Игорь Смешко.

Ядерное оружие Украины

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия ранее заявил, что отказ Украины от ядерного оружия был фатальной ошибкой. По его словам, при ядерном статусе с Киевом вели диалог совсем бы на других условиях, а государство смогло бы "шантажировать весь мир".

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов заявил, что Украине не следует делать подобных заявлений о ядерном оружии. Если Киев начнет дискуссию о восстановлении ядерного статуса, то существует риск попасть в один ряд с такими странами, как Северная Корея и Иран.