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Судьба Северного потока-2 на переговорах по Донбассу: Путин отверг инициативу Зеленского

14 июля 2021, 09:21
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Путин не видит возможности обсуждать вопросы СП-2 в нормандском формате.

Путин
Вопросы Донбасса не имеют ничего общего с Северным потоком-2, - Путин / Reuters

Нормандский формат представляет собой политическую площадку для урегулирования вопросов по конфликту на Донбассе. Обсуждение коммерческих проектов, таких как Северный поток-2 или транзит газа через территорию Украины, в рамках подобного переговорного процесса, не представляется возможным. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе своего интервью он сказал, что коммерческие проекты не должны обсуждаться на политических переговорных площадках.

"Нормандский формат или другие подобные форматы - это политические площадки для обсуждения ситуации в Украине. Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами как "Северный поток", "Северный поток-2" или транзит газа через Украину", - считает Путин.Читайте такжеМощные гарантии для Украины по газу на 10-15 лет: Зеленский поставил условие Западу по запуску СП-2

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил обсудить вопросы реализации проекта Северный поток-2 в рамках нормандского формата. Причем Меркель положительно отреагировала на идею украинского гаранта.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с делегацией США призвал Запад остановить реализацию проекта Северный поток-2 из-за угрозы трубопровода национальной безопасности украинского государства.

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Один из кандидатов на пост канцлера ФРГ, немецкий политик Армин Лашет предупредил Россию: если Путин будет использовать СП-2 как оружие против Украины, Европа может отключить газопровод.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Газпром уже устроил шантаж Запада, требуя запуска Северного потока-2. По его словам, россияне сократили прокачку газа через территорию Украины и поставили ультиматум Европе.

Украинский дипломат, бывший глава МИД Константин Грищенко допустил сценарий, при котором запуск СП-2 будет отложен на 3-4 года в том случае, если новым канцлером Германии станет представитель Партии зеленых

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