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У Эрдогана назвали главное препятствие для мира между РФ и Украиной

Алексей Тесля
15 марта 2025, 15:56
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Турция играет ключевую роль как посредник в переговорах, подчеркнул Акиф Чагатай Кылыч.
Зеленский, Путин
Названо главное препятствие для переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Фото: Associated Press

Важно:

  • Акиф Чагатай Кылыч назвал одну из главных преград на пути к миру
  • Турция играет ключевую роль как посредник в переговорах

Советник по иностранным делам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч назвал одну из главных преград на пути к мирному урегулированию между Украиной и Россией.

Он считает, что одним из ключевых препятствий на пути к установлению мира в Украине является "потеря доверия" между двумя РФ и Украиной, сообщает The Guardian.

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"Главная проблема - это потеря доверия. Никто никому не доверяет", - сказал Килич.

Отмечается, что Турция играет ключевую роль как посредник в переговорах и поддерживает хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, несмотря на свою военную поддержку Украины. Она принимала переговоры в 2022 году и предложила сделать это снова, если ее попросят.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

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The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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