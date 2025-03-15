У Эрдогана назвали главное препятствие для мира между РФ и Украиной

Важно:
- Акиф Чагатай Кылыч назвал одну из главных преград на пути к миру
- Турция играет ключевую роль как посредник в переговорах
Советник по иностранным делам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч назвал одну из главных преград на пути к мирному урегулированию между Украиной и Россией.
Он считает, что одним из ключевых препятствий на пути к установлению мира в Украине является "потеря доверия" между двумя РФ и Украиной, сообщает The Guardian.
"Главная проблема - это потеря доверия. Никто никому не доверяет", - сказал Килич.
Отмечается, что Турция играет ключевую роль как посредник в переговорах и поддерживает хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, несмотря на свою военную поддержку Украины. Она принимала переговоры в 2022 году и предложила сделать это снова, если ее попросят.
Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.
Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.
Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.
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The Guardian
"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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