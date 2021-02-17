У Лаврова объяснили, как санкции США отразятся на достройке Северного потока-2

Санкции США не помешают достроить Северный поток-2, - МИД РФ / Reuters

Несмотря на американские санкции, газопровод Северный поток-2 удастся достроить. Вашингтон уже ввел множество ограничений против Москвы, однако это не помешало реализации стратегического курса России, сказал изданию РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Убежден, что "Северный поток 2" будет достроен, и здесь нам не помешают никакие американские санкции", - заявил российский дипломат.

По его словам, ограничения Вашингтона против Москвы не решают задач, которые ставят перед собой американцы. США вряд ли перейдут к диалогу с Россией и будут продолжать политику применения ограничений в отношении российского государства.

"Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше", - подчеркнул Рябков.

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