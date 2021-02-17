УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Лаврова объяснили, как санкции США отразятся на достройке Северного потока-2

17 февраля 2021, 09:42
Прослушать новость
Остановить

В МИД России надеются, что Вашингтон перейдет к диалогу с Москвой.

Северный поток-2
Санкции США не помешают достроить Северный поток-2, - МИД РФ / Reuters

Несмотря на американские санкции, газопровод Северный поток-2 удастся достроить. Вашингтон уже ввел множество ограничений против Москвы, однако это не помешало реализации стратегического курса России, сказал изданию РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Убежден, что "Северный поток 2" будет достроен, и здесь нам не помешают никакие американские санкции", - заявил российский дипломат.

По его словам, ограничения Вашингтона против Москвы не решают задач, которые ставят перед собой американцы. США вряд ли перейдут к диалогу с Россией и будут продолжать политику применения ограничений в отношении российского государства.

"Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше", - подчеркнул Рябков.

Северный поток-2 новости

новости России новости США МИД России Северный поток-2 Сергей Рябков
Сейчас вы просматриваете новость «У Лаврова объяснили, как санкции США отразятся на достройке Северного потока-2». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Россия рассыплется на восемь государств – экспертРоссия рассыплется на восемь государств – эксперт Михаил Боярский попал в больницу и проклинал женуМихаил Боярский попал в больницу и проклинал жену Эксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и ЕвросоюзаЭксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза Кравчук раскрыл планы России по присоединению ДонбассаКравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса В РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после НавальногоВ РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после Навального
Следующий материал

Последние новости

09:42
У Лаврова объяснили, как санкции США отразятся на достройке Северного потока-2
09:31
Гороскоп на 17 февраля для всех: скачок привлекательности и случайная прибыль Видео
09:04
В Киеве поезд на полном ходу раздавил легковушку: пассажира проволокло по рельсам с километр Видео
08:43
День доброты - поздравления в прозе, стихи и картинки с Днем доброты
08:40
Непогода в Украине: где ограничено движение транспорта Видео
Реклама
08:37
Байден допустил мировое лидерство Китая и пригрозил Пекину последствиями Видео
08:18
Что привез Зеленский из поездки в ОАЭ мнение
07:54
Ким Чен Ын впервые за год показал публике свою жену Видео
07:15
Байден настроен завершить "вечные войны" за рубежом - Госдеп
06:34
В Украине получили документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании Pfizer Видео
06:24
Эти роскошные женские брюки клеш из 70-х будут повсюду весной и летом Фото Видео
05:23
Как стать лучше и понять свою ценность: психолог раскрыла упражнения
04:58
Скандал с порно во львовском вузе получил финал Видео
04:22
Как заказать справку о несудимости: все способы Видео
04:03
В моде лиловые ногти и феерический маникюр розовый градиент Фото Видео
03:44
Арестович раскрыл детали возможной сделки с РФ по Донбассу Видео
03:04
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
02:35
Увиливает от антител: в Британии нашли еще один вирус-"мутант" Видео
02:04
Как убрать тяжести в желудке и подстегнуть пищеварение
01:32
В Минздраве назвали новые сроки старта вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
Реклама
01:20
Синоптики изменили прогноз погоды и назвали новую дату потепления Видео
00:59
В Украине расширили полномочия и.о. министров: Рада приняла решение Видео
00:41
Врач назвала опасные свойства граната Видео
00:37
Эксперт спрогнозировал, как долго Украина сможет протянуть без кредита МВФ Видео
00:16
Появились новые подробности отравления школьниц в Боярке
16 февраля, вторник
23:48
ПСЖ и Ливерпуль легко обыграли Барселону и РБ Лейпциг Фото
23:45
В США обвинили Россию за обострение ситуации на Донбассе Видео
23:00
Что говорит цвет одежды о вашей личности Видео
22:59
Облако из лавы и пепла: на Сицилии вновь проснулся знаменитый вулкан Видео
22:52
В Офисе президента после провальных переговоров с МВФ сделали новое заявление Видео
22:37
Трампу выдвинули очередное обвинение из-за штурма Капитолия Видео
22:11
У Байдена заявили о жесткой позиции США по Северному потоку-2 Видео
22:01
Ученые подсчитали, сколько людей болеет COVID-19 бессимптомно Видео
21:44
Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х входит в моду на весну-лето Фото Видео
21:34
У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот Видео
21:30
В НАБУ резко ответили Минздраву на обвинение о срыве поставок вакцин Видео
21:13
Кулеба тонко уколол Лаврова за "широту русской души" Видео
21:01
Названо лучшее время для приема витаминов Видео
20:40
В Украину идет сильный снегопад и атакует холод Видео
20:27
"Нужно выжать максимум": в МИД Украины высказались о Минских переговорах Видео
Реклама
20:19
Ученые узнали вкус электронной сигареты, который "убивает" легкие Видео
20:11
Известным российским артистам запретили въезд в Украину Видео
19:57
Зеленский "забанил" Шария в своем Facebook, блогер негодует Видео
19:52
У Кравчука нашли грубую ошибку в Минских соглашениях Видео
19:50
Нафтогаз увеличил свою долю на рынке газа за счет "рейдерства под прикрытием государства" – эксперт
19:40
Риана попозировала с голой грудью на фото Видео
19:27
Четыре привычки лжеца, которые раскрывают его истинную личность Видео
19:22
Рада приравняла цифровые водительские права к бумажным Видео
19:16
Названы сроки повышения цен на проезд в маршрутках Киева Видео
19:10
Нафтогаз навязывает правительству единую базу потребителей газа, чтобы переманить самых "сладких" клиентов – эксперт
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять