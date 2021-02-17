У Лаврова объяснили, как санкции США отразятся на достройке Северного потока-2

В МИД России надеются, что Вашингтон перейдет к диалогу с Москвой.
Несмотря на американские санкции, газопровод Северный поток-2 удастся достроить. Вашингтон уже ввел множество ограничений против Москвы, однако это не помешало реализации стратегического курса России, сказал изданию РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Убежден, что "Северный поток 2" будет достроен, и здесь нам не помешают никакие американские санкции", - заявил российский дипломат.
По его словам, ограничения Вашингтона против Москвы не решают задач, которые ставят перед собой американцы. США вряд ли перейдут к диалогу с Россией и будут продолжать политику применения ограничений в отношении российского государства.
"Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше", - подчеркнул Рябков.
Северный поток-2 новости
- Журналисты Wall Street Journal 16 февраля опубликовали материал, в котором речь шла о том, что администрация США 16 февраля запустила переговоры с Берлином по поводу дальнейших перспектив российского энергетического проекта Северный поток-2. Предполагается, что американцы могут отказаться от санкций против СП-2 в том случае, если это будет соответствовать интересам Вашингтона.
- Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что Вашингтон намерен провести консультации с союзниками о судьбе Северного потока-2. На данный момент США решительно настроены против проекта и отслеживают ситуацию с достройкой и сертификацией газопровода.
- В компании Nord Stream AG 6 февраля сделали заявление о возобновлении строительства Северного потока-2. Трубоукладку начало судно Фортуна, ранее попавшее под санкции США. После прокладки нескольких сотен метров труб работы прекратили из-за шторма, однако 15 февраля достройка трубопровода была возобновлена.
- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Вашингтон реализует новые санкции против СП-2 при условии начала достройки газопровода или его сертификации.