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У Байдена начали переговоры с Меркель по поводу Северного потока-2

16 февраля 2021, 15:58
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16 февраля у Белого дома крайний срок для того, чтобы опубликовать список компаний, которые нарушают законы США против Северного потока-2.

Северный поток-2
Строительство Северного потока-2 / Reuters

Новый состав чиновников Белого дома начал переговоры с властями Германии по поводу ситуации вокруг российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает во вторник, 16 февраля, американское издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника из официального Берлина.

По данным источника, в рамках переговоров обсуждаются угрозы введения новых санкций против компаний, которые участвуют в строительстве Северного потока-2.

К слову, именно 16 февраля у администрации президента США Джо Байдена наступает крайний срок, для того чтобы опубликовать список компаний, которые нарушают законы США, прямо направленные на остановку проекта Северный поток-2. Все эти компании могут стать потенциальными объектами американских санкций.

При этом, по данным WSJ, Белый дом во главе с Джо Байденом могут отказаться от введения санкций против Северного потока-2 в соответствии с национальными интересами.

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Северный поток-2 новости

  • Проект Северный поток-2 столкнулся с новыми проблемами после вступления в силу 1 января 2021 года новых американских санкций, которые предусматривают введение ограничений против всех компаний, прямо или опосредованно задействованных в строительстве газопровода.
  • 15 января должна была стартовать достройка СП-2 в Дании, однако процесс свернули из-за технических проблем. В России предположили, что это связано с отсутствием сертификации у трубоукладчика Академик Черский. Сертифицировать судно должна была норвежская компания DNV GL, однако она вышла из проекта под угрозой санкций США.
  • Вашингтон 19 января запустил новые санкции, на этот раз против трубоукладчика Фортуна, задействованного в строительстве Северного потока-2.
  • Впрочем, 6 февраля в Nord Stream AG заявили о начале работ по строительству СП-2 в датских территориальных водах. Трубопрокладкой занялось судно Фортуна. После прокладки нескольких сотен метров работы приостановили из-за ухудшения погодных условий.
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