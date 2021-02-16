У Байдена начали переговоры с Меркель по поводу Северного потока-2

Строительство Северного потока-2 / Reuters

Новый состав чиновников Белого дома начал переговоры с властями Германии по поводу ситуации вокруг российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает во вторник, 16 февраля, американское издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника из официального Берлина.

По данным источника, в рамках переговоров обсуждаются угрозы введения новых санкций против компаний, которые участвуют в строительстве Северного потока-2.

К слову, именно 16 февраля у администрации президента США Джо Байдена наступает крайний срок, для того чтобы опубликовать список компаний, которые нарушают законы США, прямо направленные на остановку проекта Северный поток-2. Все эти компании могут стать потенциальными объектами американских санкций.

При этом, по данным WSJ, Белый дом во главе с Джо Байденом могут отказаться от введения санкций против Северного потока-2 в соответствии с национальными интересами.

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