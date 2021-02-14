В России объявили о триумфальных планах по Северному потоку-2

В правительстве РФ заявили, что Северный поток-2 будет достроен и введен в эксплуатацию / Reuters

Строительство газопровода Северный поток-2 находится на финальном этапе. Несмотря на действия США, бенефициары проекта решительно настроены на его завершение. Газопровод будет введен в эксплуатацию, так как в этом заинтересована Европа, заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.

"Компанией "Газпром" создано совместное предприятие, которое практически уже на более чем 95% реализовало этот проект... И мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые... затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен", - сказал российский чиновник.

Также он добавил, что в России верят в запуск в работу газопровода Северный поток-2, так как в этом заинтересована Европа. Вашингтон, как утверждает российский чиновник, блокирует процесс реализации проекта исходя из мотивов конкуренции, в основе которых поставки СПГ в Европу.Читайте такжеУдар США по Северному потоку-2: в Нафтогазе раскрыли планы Вашингтона

"Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры, и этот проект полностью соответствует европейскому законодательству, здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу", - подчеркнул Новак.

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