В России объявили о триумфальных планах по Северному потоку-2

Проект СП-2 реализован более чем на 95%, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
Строительство газопровода Северный поток-2 находится на финальном этапе. Несмотря на действия США, бенефициары проекта решительно настроены на его завершение. Газопровод будет введен в эксплуатацию, так как в этом заинтересована Европа, заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.
"Компанией "Газпром" создано совместное предприятие, которое практически уже на более чем 95% реализовало этот проект... И мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые... затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен", - сказал российский чиновник.
Также он добавил, что в России верят в запуск в работу газопровода Северный поток-2, так как в этом заинтересована Европа. Вашингтон, как утверждает российский чиновник, блокирует процесс реализации проекта исходя из мотивов конкуренции, в основе которых поставки СПГ в Европу.Читайте такжеУдар США по Северному потоку-2: в Нафтогазе раскрыли планы Вашингтона
"Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры, и этот проект полностью соответствует европейскому законодательству, здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу", - подчеркнул Новак.
Северный поток-2 новости
- Проект Северный поток-2 столкнулся с новыми проблемами после вступления в силу 1 января 2021 года новых американских санкций, которые предусматривают введение ограничений против всех компаний, прямо или опосредованно задействованных в строительстве газопровода.
- 15 января должна была стартовать достройка СП-2 в Дании, однако процесс свернули из-за технических проблем. В России предположили, что это связано с отсутствием сертификации у трубоукладчика Академик Черский. Сертифицировать судно должна была норвежская компания DNV GL, однако она вышла из проекта под угрозой санкций США.
- Вашингтон 19 января запустил новые санкции, на этот раз против трубоукладчика Фортуна, задействованного в строительстве Северного потока-2.
- Впрочем, 6 февраля в Nord Stream AG заявили о начале работ по строительству СП-2 в датских территориальных водах. Трубопрокладкой занялось судно Фортуна. После прокладки нескольких сотен метров работы приостановили из-за ухудшения погодных условий.
- В Госдепе США 13 февраля объявили о том, что Вашингтон введет новые санкции против Северного потока-2 в том случае, если американцы зафиксируют процесс завершения строительства или сертификации газопровода.