"У него родовая травма на всю жизнь": журналист назвал фундаментальную проблему Путина

Диктатор РФ хотел войти в историю, но "вляпался" в нее. Он пошел по пути восстановления СССР и уже не может свернуть с этого пути.

Журналист назвал фундаментальную проблему Путина/ сайт Кремля, скрин

Диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин сделал сразу несколько больших ошибок, но главная была в том, что он пошел по пути восстановления СССР.

Сейчас мир воспринимает Россию как обанкротившееся и токсичное государство. Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник во время чата на Главреде.

"Путин сделал сразу несколько ошибок в точке принятия решения, и все они были фатальными. Все они сделали невозможным существование этого государства. Цивилизованный мир уже воспринимает Россию как неудачное, обанкротившееся и токсичное государство", – отмечает журналист.

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По его словам, самой главной ошибкой Путина было неправильное определение цели. Он захотел возродить Советский Союз в XXI веке, хотя как раз нужно было забыть о таких пережитках прошлого.

"В самом целеполагании Путина была большая ошибка. Он хотел войти в историю, а он в нее вляпался. Вместо того, чтобы сказать, что в XXI веке нужно заканчивать с этим инерционным следом империи, он пошел по пути восстановления СССР. Родовая травма от краха СССР осталась у Путина на всю жизнь. Я уже не знаю, с чем это связано у него, но его переключило, и он вошел в точку сборки СССР, в этот образ, и из него уже не вышел. Из этого образа Путина можно только вынести вперед ногами, что, собственно, и произойдет", – сказал Сотник.

Война России против Украины

Ранее Александр Сотник отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от своей идеи захватить Украину, потому что он психически болен и вбил себе в голову, что это "его миссия". Глава Кремля считает себя "исторической личностью".

Также Сотник отмечал, что полномасштабное военное вторжение страны-агрессора РФ в Украину было неизбежно. По его словам, в Кремле и сам Путин, и всё его окружение были замотивированы на войну.

Российский адвокат и правозащитник Николай Полозов выразил мнение, что элиты РФ даже после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина еще не готовы сдать главу Кремля. Сейчас Путин является фигурой, которая устраивает практически всех представителей российской элиты. Если его уберут, это будет означать разрушение вертикали власти и может привести к гражданской войне в России.

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