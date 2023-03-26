"Зачем планета, где нет РФ": Путин может взорвать комбинат "Маяк", производящий ядерное оружие – Сотник

У Путина психология маньяка. Он хочет отомстить Украине и Западу, и в крайнем случае может пойти на радикальные шаги.

Путин может взорвать комбинат "Маяк", производящий ядерное оружие, считает Александр Сотник/ сайт Кремля, скрин

Кроме ядерного оружия, которым страна-агрессор Россия постоянно угрожает Украине и Западу, в РФ еще есть и другие "козыри", которыми она может воспользоваться. Например, бактериологическое и химическое оружие.

Но в крайнем случае российский диктатор может пойти и на более радикальные шаги. Так, глава Кремля может решиться взорвать комбинат "Маяк" – предприятие в Челябинской области РФ, которое изготавливает компоненты ядерного оружия. Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник во время чата на Главреде.

"Есть бактериологическое, химическое, ядерное оружие, то есть оружие массового поражения. А есть еще комбинат "Маяк" на Урале – это как раз будет геополитическое решение "Так не доставайся же ты никому!". Если НАТО хочет расчленить Россию-матушку, тогда, как Путин говорил: "Зачем планета, если на ней нет России". В переводе с пацанского это означает: а зачем нам планета, если на ней нет моей банды под моим чутким "руководством", – отметил Сотник.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Он подчеркнул, что у Путина психология маньяка, поэтому не стоит искать рациональность в его решениях.

"Если взорвут комбинат "Маяк", просто будут лететь облака северным полушарием: где выпадут осадки, там, собственно, заповеднику и быть, там и будет зона отчуждения. Не ищите никакого рацио в поведении Путина, у него психология маньяка. Он действует именно в парадигме возмездия и Украине, и Европе, и Соединенным Штатам Америки (потому что облачко может долететь и до США)", – сказал журналист.

По его словам, Путин хочет нанести Украине, а также в целом Европе и США как можно больший ущерб. В окружении главы Кремля уже многие поняли, что РФ не побеждает в этой войне, но российский диктатор всё равно упирается и не хочет отступаться от своих идей.

Дальше Путин может просто мстить. Поскольку у него не получается выиграть войну, то он "будет делать так, чтобы проиграли все".

Что известно о комбинате "Маяк"

Производственное объединение "Маяк" – это федеральное государственное унитарное предприятие в стране-агрессоре России, которое расположено в городе Озерск Челябинской области. Оно занимается производством компонентов ядерного оружия, изотопов, а также хранением и регенерацией отработанного ядерного топлива, пишет Википедия.

РФ собирается разместить ядерное оружие в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил пропагандистам, что поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он сказал, что РФ якобы уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.

В США и международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) отреагировали на заявление Путина о том, что РФ разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Министерство обороны США заявило, что сейчас нет никаких признаков того, что РФ планирует применить ядерное оружие. Но в международной кампании по запрещению ядерного оружия осудили заявление диктатора и заявили, что Европа не может быть в безопасности, пока Путин владеет ядерным оружием.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам – это шаг к внутренней дестабилизации в РФ. Данилов также добавил, что тем самым Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники.

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассчитывает на то, что Европа усилит санкции против России в ответ на ее решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он призвал к введению ограничений против "Росатома".

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