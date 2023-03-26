У РФ не хватит сил захватить Украину: Шольц назвал условие завершения войны

Нужна готовность гарантировать поддержку Украине длительное время, говорит канцлер ФРГ.

Олаф Шольц назвал условие завершения войны / Фото ua.depositphotos.com, Сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что война РФ против Украины будет продолжаться до тех пор, пока диктатор Владимир Путин не поймет – аннексировать значительную часть украинской территории у него просто нет сил.

"Мы должны быть готовы гарантировать поддержку в течение длительного времени", – сказал он во время встречи с гражданами в своем избирательном округе в Потсдаме, передает ntv.

Немецкий политик убежден в том, что осознание этого фактора страной-агрессором может дать старт началу урегулирования.

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"Но этот шаг еще не ко времени у российского президента", — уверен канцлер Германии.

Шольц также добавил, что Россия платит кровью молодых людей за свою империалистическую мечту: "Это действительно ужасно".

Ранее Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к переговорам по завершению войны против Украины. Никаких неизвестных общественности планов на предстоящие переговоры не существует.

Напомним, Шольц заявил, что регулярно разговаривает с Владимиром Путиным. Причем российский диктатор очень вежлив в телефонных разговорах с ним.

В марте канцлер Германии говорил, что война, которую развязала страна-агрессор Россия против Украины, зашла в тупик. Однако страны-партнеры не будут давить на украинцев и не будут заставлять их идти на неудобные компромиссы с РФ.

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