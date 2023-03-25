Сообщения о желании Путина "договориться о мире" не имеют отношения к реальности - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал правительства стран Евросоюза заказывать больше оружия для ВСУ. По его словам, Путин не стремится к миру.

Олаф Шольц не собирается прекращать контакты с Владимиром Путиным / ua.depositphotos.com, УНИАН

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к переговорам по завершению войны против Украины. Никаких неизвестных общественности планов на предстоящие переговоры не существует.

"Нет. Это фейковые новости, которые распространяют в мире "правые" средства массовой коммуникации, но они не имеют ничего общего с реальностью", – заявил канцлер ФРГ 24 марта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе (Бельгия), передает Welt.

При этом Шольц не планирует прекращать контакты с президентом страны-агрессора. Канцлер ФРГ отметил, что продолжит попытки диалога с Путиным, как он пытался делать это и раньше.

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Политик признал, что война может завершиться только выводом с украинской территории оккупационных войск РФ.

"Вполне понятно, как эта война может завершиться: Россия должна вывести свои войска. Это станет основой дальнейшего установления справедливого мира в Украине и предотвращения достижения Россией ее имперских целей", – сказал Шольц.

Канцлер ФРГ добавил, что главы государств ЕС на саммите подтвердили намерение поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько нужно для победы. Он также призвал союзников более активно присоединяться к контрактам, которые правительства заключают с военно-промышленным комплексом для увеличения производства боеприпасов для ВСУ.

Ранее Олаф Шольц заявил, что регулярно разговаривает с Владимиром Путиным. Причем российский диктатор очень вежлив в телефонных разговорах с ним.

В марте канцлер Германии говорил, что война, которую развязала страна-агрессор Россия против Украины, зашла в тупик. Однако страны-партнеры не будут давить на украинцев и не будут заставлять их идти на неудобные компромиссы с РФ.

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