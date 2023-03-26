В России уже начали использовать неприкосновенный запас техники, ведь производство ограничено, а на складах стоит практически "хлам".

Аналитик рассказал о пределе запасов оружия и техники в РФ/ Минобороны РФ, УНИАН

Страна-агрессор Россия имеет сейчас еще относительно большой запас техники и оружия. Однако по сравнению с тем количеством, которое было в начале полномасштабного вторжения, эти ресурсы сильно иссякли.

Военная промышленность РФ может изготавливать за год примерно 900 бронемашин: 450 танков и 450 бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП). Об этом рассказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, Россия уже практически начала использовать свой неприкосновенный запас военной техники.

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"Это означает, что тот неприкосновенный запас, который в принципе нельзя задействовать в определенных военных операциях, потому что армия останется просто без техники и оружия, они уже используют. Я думаю, они это прекрасно понимают", – сказал Гетман.

Он отмечает, что на складах страны-агрессора находится до 15 тысяч танков. Однако из них полностью пригодны к использованию на фронте возможно не более, чем 3 тысячи танков. А большинство из-за того, что простояли от 20 до 50 лет, уже не подлежат расконсервации. Поэтому в РФ пытаются из трех-пяти таких старых танков сложить хотя бы один, чтобы отправить его на фронт.

Также аналитик прокомментировал ситуацию с ракетами в стране-агрессоре РФ. Он отмечает, что в России могут изготавливать не более 50 ракет в месяц. Это, в частности, Х-101, "Калибры", "Искандеры" и тому подобное. По состоянию на это время в России запасы таких ракет уже практически исчерпаны. По сравнению с началом полномасштабной войны, сейчас в РФ таких ракет осталось около 15%.

Однако оккупанты применяют не только дальнобойные и высокоточные ракеты, но и переделанные ракеты к ЗРК С-300, С-400. А таких ракет у российских захватчиков еще очень много – несколько тысяч. По разным оценкам, имеющееся у них количество таких ракет может колебаться от 5 до 6 тысяч.

Кроме этого, у оккупантов есть много планирующих бомб, которые стреляют на дальность до 50 километров, сказал аналитик.

Ситуация с военной техникой в РФ

Ранее заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал, что не стоит иметь иллюзий о "слабости оккупантов", ведь их старые танки Т-62 не остановятся перед Leopard 2 просто "от стыда" – их нужно будет уничтожить. Он отметил, что за год полномасштабной войны Россия потеряла значительную часть своей бронетехники и достает со складов старую. Но старой техники у нее еще много.

В начале февраля 2023 года аналитический проект Oryx отмечал, что во время боевых действий после вторжения в Украину российские оккупанты, согласно визуально подтвержденным данным, потеряли более 9 тысяч транспортных средств и единиц тяжелого вооружения. В список попали только уничтоженные транспортные средства и оборудование, в отношении которых есть фото- и видеоматериалы.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что Вооруженные силы Украины довольно часто берут в трофеи российскую технику, которая выпускается в ограниченных партиях. Таким образом захватчики обеспечивают наших защитников редким "ленд-лизом", а сами остаются ни с чем.

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