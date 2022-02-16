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У Путина предлагают украинцам "поставить будильники"

16 февраля 2022, 00:08

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля.

Песков
Песков предложил завести будильник на три часа ночи / УНИАН

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться", пишут РИА Новости.

В то же время, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что якобы нет оснований для обвинения России в агрессивных намерениях, "тема нападения на Украину не имеет доказательной базы".

"Никто в российском обществе и руководстве не хочет войны ни с Киевом, ни с кем бы то ни было",- заявила она.

При этом, по ее словам, "Россия вынуждена принять среди прочего военные меры по укреплению своей безопасности с учетом накачки Украины наступательным оружием, а в случае вторжения ВС Украины в ДНР и ЛНР ответ РФ будет соразмерен масштабам агрессии".

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Возможное вторжение России в Украину

Американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, доказывающие, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и незаконно оккупированный Крым. В частности, в Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму – реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

При этом президент США Джо Байден ранее призвал американцев уехать из Украины на фоне возможного российского вторжения. Глава Белого дома в то же время подчеркнул, что не будет отправлять американских военных в Украину. Он объяснил это тем, что "это будет мировая война, когда американцы и россияне начинают стрелять друг в друга".

Ранее американские СМИ сообщали, что РФ продолжает перебрасывать к украинской границе боевые подразделения – и на своей территории, и в Беларуси. Россия стянула к украинской границе уже 70% необходимого количества военных для возможного полномасштабного вторжения. К вторжению готовы уже более 62 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее отмечал, что украинские военные сейчас отрабатывают различные варианты развития событий, поэтому российский сценарий 2014 года сегодня невозможен. Однако самый вероятный сценарий, который может применить РФ – это дестабилизация внутри страны, подчеркнул Резников.

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