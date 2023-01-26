"Убивать царя – не по-русски": уход Путина будет громким, но россияне не будут плакать – политолог

Запад не требует распада России, а лишь смены режима власти внутри нее, и в этом цели западных государств и Украины разбегаются.

Уход Путина будет громким, но россияне не будут пить шампанского и не будут плакать, говорит политолог/ Главред, сайт Кремля

Перед свержением российского диктатора Владимира Путина в России должен произойти внутренний переворот. Но это будет происходить искусственным путем внутри структуры, и убивать главу Кремля никто не будет.

Уход Путина будет громким, но россияне не будут становиться ни на его защиту, ни против него. Такое мнение высказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в интервью Главреду.

"Мы должны понимать, что сначала там произойдет какой-то внутренний переворот. Поэтому нужно избавиться от мысли, что население РФ поднимется и пойдет против Путина – всё это будет происходить исключительно хирургически, искусственным путем внутри структуры", – отмечает Небоженко.

Он подчеркнул, что убивать собственного "царя" – это не по-русски, поэтому физически устранять Путина никто не будет.

"Россияне не убивали ни Сталина, ни Хрущева, ни даже Николая II. Ведь в случае с Романовыми население было ни к чему. Но восторга от свержения царя не было, и советская власть от этого не укрепилась. Людям было безразлично на царя, но те, кто взяли власть в свои руки, прекрасно понимали, что им нужно укреплять свою власть", – говорит политолог.

Он отмечает, что с Путиным будет примерно то же самое – его уход будет громким, однако население России при этом не будет ни пить шампанское от радости, ни лить по нему слезы.

"Поэтому если с Путиным что-то и произойдет, в РФ никто не выйдет ни на его защиту, ни против него. Более того, Путин и сам не может просить россиян о защите, ведь тогда он тоже разорвет общественный договор безопасности. И Запад, кстати, тоже это хорошо понимает, поэтому не требует распада России, а только смены режима власти внутри нее. И в этом смысле у нас с ними разные задачи", – добавляет Небоженко.

Ранее эксперт по российским делам Анна Лабушевская выразила мнение, что в России может начаться революция после проигрыша страны-агрессора в войне. После этого РФ может начать распадаться. И такие революционные процессы, скорее всего, начнутся именно в Чечне.

Напомним, ранее глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов спрогнозировал дальнейшие шаги Путина. По его словам, РФ может вывести свои войска из Украины в августе 2023 года и после этого заявить, якобы освобожденные украинские территории на самом деле "оккупированные Украиной земли РФ".

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