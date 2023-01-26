glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Убивать царя – не по-русски": уход Путина будет громким, но россияне не будут плакать – политолог

26 января 2023, 02:20
Запад не требует распада России, а лишь смены режима власти внутри нее, и в этом цели западных государств и Украины разбегаются.
Владимир Путин, Виктор Небоженко
Уход Путина будет громким, но россияне не будут пить шампанского и не будут плакать, говорит политолог/ Главред, сайт Кремля

Перед свержением российского диктатора Владимира Путина в России должен произойти внутренний переворот. Но это будет происходить искусственным путем внутри структуры, и убивать главу Кремля никто не будет.

Уход Путина будет громким, но россияне не будут становиться ни на его защиту, ни против него. Такое мнение высказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в интервью Главреду.

"Мы должны понимать, что сначала там произойдет какой-то внутренний переворот. Поэтому нужно избавиться от мысли, что население РФ поднимется и пойдет против Путина – всё это будет происходить исключительно хирургически, искусственным путем внутри структуры", – отмечает Небоженко.

Он подчеркнул, что убивать собственного "царя" – это не по-русски, поэтому физически устранять Путина никто не будет.

"Россияне не убивали ни Сталина, ни Хрущева, ни даже Николая II. Ведь в случае с Романовыми население было ни к чему. Но восторга от свержения царя не было, и советская власть от этого не укрепилась. Людям было безразлично на царя, но те, кто взяли власть в свои руки, прекрасно понимали, что им нужно укреплять свою власть", – говорит политолог.

Он отмечает, что с Путиным будет примерно то же самое – его уход будет громким, однако население России при этом не будет ни пить шампанское от радости, ни лить по нему слезы.

"Поэтому если с Путиным что-то и произойдет, в РФ никто не выйдет ни на его защиту, ни против него. Более того, Путин и сам не может просить россиян о защите, ведь тогда он тоже разорвет общественный договор безопасности. И Запад, кстати, тоже это хорошо понимает, поэтому не требует распада России, а только смены режима власти внутри нее. И в этом смысле у нас с ними разные задачи", – добавляет Небоженко.

Ранее эксперт по российским делам Анна Лабушевская выразила мнение, что в России может начаться революция после проигрыша страны-агрессора в войне. После этого РФ может начать распадаться. И такие революционные процессы, скорее всего, начнутся именно в Чечне.

Напомним, ранее глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов спрогнозировал дальнейшие шаги Путина. По его словам, РФ может вывести свои войска из Украины в августе 2023 года и после этого заявить, якобы освобожденные украинские территории на самом деле "оккупированные Украиной земли РФ".

Вас также может заинтересовать:

война в Украине вторжение России Виктор Небоженко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:20

"Убивать царя – не по-русски": уход Путина будет громким, но россияне не будут плакать – политолог

01:39

Всегда будет мягким и пушистым: как легко почистить коврик в ванной

00:17

Тонко играют на нервах: пять имен, которые носят невыносимо ревнивые мужчины

00:10

Вкуснейший борщ с насыщенным красным цветом: как правильно добавлять уксус в блюдоВидео

00:01

"Противоречит принципам НАТО": Залужный впервые отреагировал на скандал в МинобороныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

25 января, среда
23:56

Авиакатастрофа в Броварах: эксперт рассказал о причине крушения вертолетаВидео

23:43

"Копят бронированный кулак": РФ до марта пойдет в активное наступление – генерал-майорВидео

23:25

Какие брови в тренде сейчас: 5 популярных вариантов, которые сделают взгляд головокружительным

23:17

"Через месяц-два РФ начнет свои активные действия": Данилов предупредил о мощном наступлении россиянВидео

Реклама
22:37

"Враг усиливает давление": в Минобороны сообщили об обострении под Бахмутом и УгледаромВидео

21:57

Пионтковский рассказал, какие действия ВСУ приведут к тотальному краху путинского режимаВидео

21:47

"Я тебя все равно люблю": пропутинская артистка "Сватов" цинично обратилась к Кошмал

21:34

Когда Украина может получить танки Abrams M1: у Байдена назвали срокиВидео

21:00

"Путин ошибался с самого начала": Байден назвал главную цель США в военной поддержке УкраиныВидео

20:22

"Важный шаг к победе над агрессором Россией": Зеленский поблагодарил Байдена за танки AbramsВидео

19:52

Освободили населенный пункт и уничтожили сотню оккупантов: среди защитников раненых нет - ГайдайВидео

19:36

Байден в день рождения Зеленского объявил о поставках Украине 31 танка AbramsВидео

19:27

Лукашенко ищет вариант "спасения" и не помогает Путину войсками: он видит поражение РФ - экспертВидео

19:26

В рамках возмещения поврежденного жилья в Украине запускают платформу "Украина - это Дом", - Шуляк

19:20

Переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО провалилисьмнение

Реклама
19:15

Были светлыми, талантливыми и перспективными: в боях под Бахмутом погибли двое молодых защитников

19:14

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

18:57

"Всё начнется после 2-4 поражений": Подоляк описал реальный сценарий развала РФВидео

18:45

Гороскоп на завтра 26 января: Тельцам – прощение, Рыбам – финансовая прибыльВидео

18:38

В России разразились истерикой из-за Leopard 2 Украине и воплями о "грязно-ядерной бомбе"Видео

18:29

"Обсуждали усиление армии": Резников анонсировал хорошие новости после переговоров с СШАВидео

18:27

"Ни в коем случае": Шольц очертил "красные линии" для дальнейшей военной поддержки УкраиныВидео

18:21

РФ готовит новое наступление: эксперт назвал три вероятных направленияВидео

18:13

Имбирь польза и вред: секретные свойства панацеи китайской медицины

18:04

"Россия не готовится ни к каким атакам": политолог назвал реальную причину появления ПВО в МосквеВидео

17:46

Оккупанты будут атаковать города и села: в разведке назвали сроки наступления РФВидео

17:34

"Россияне накапливают резервы": эксперт назвал две области, которые находятся под угрозой нового вторжения

17:30

Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюансВидео

17:26

Байден отправит Украине 31 танк Abrams – BloombergВидео

17:17

Совсем не для красоты: почему в СССР ступеньки красили лишь по краям

17:06

"Башни Кремля и Мавзолей": Небоженко объяснил, почему это главные цели для ВСУ

17:00

"Бавовна" в Крыму: гремят взрывы, у военного аэродрома клубы дымаВидео

16:43

Путина поглотили исторические бредни: углядел "оккупационные войска" США в ГерманииВидео

16:29

ВСУ остаются в Бахмуте: будут держать оборону и "цепляться" за каждый подвалВидео

16:00

Что добавить в воду, чтобы пельмени не разваливались: хитрость, о которой сложно догадаться

Реклама
15:56

Путин снова поменял цель войны с Украиной: теперь заговорил о "защите РФ"Видео

15:53

Весной Украину ждут танки Leopard 2, очень скоро начнется обучение солдат ВСУ – министр обороны ФРГВидео

14:57

Войска России и Беларуси отрабатывают действия по высадке десанта – аналитикиВидео

14:53

Почему горячее нельзя ставить в холодильник или как лишить себя холодильника

14:49

Танками Leopard дело не ограничится: почему у России есть серьезные поводы для истерикимнение

14:43

Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

14:35

"Достали до Энгельса, дотянемся и до Кремля": в ГУР не исключают ударов по территории РФВидео

14:33

Украина получит от ЕС 80 танков Leopard: в Spiegel рассказали, когда они поступят на вооружение ВСУ

14:29

Неожиданно: участница "Холостяка" закрутила с бразильским футболистомВидео

14:04

Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять