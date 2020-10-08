В МИД экстренно обратились к украинцам из-за событий в Кыргызстане

Гражданам Украины, которые находятся на территории Кыргызской Республики, настоятельно рекомендуется быть внимательными и осторожными
Из-за масштабных акций протеста, которые происходят в Кыргызстане, и осложнением ситуации безопасности на фоне столкновений между протестующими и правоохранителями, в МИД Украины экстренно обратились к нашим гражданам.
Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Так, МИД рекомендует:
- временно воздержаться от поездок в Кыргызстан до стабилизации ситуации.
- гражданам Украины, которые находятся на территории Кыргызской Республики, настоятельно рекомендуется быть внимательными и осторожными, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, не вступать в споры с местным населением по вопросам внутриполитической ситуации в стране, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.
- В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни или здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на "горячую линию".
В МИД прост обращаться по следующим адресам:
- Горячая линия посольства Украины в Кыргызской Республике - тел .: +996 701 88 84 63,
- адрес электронной почты: emb_kg@mfa.gov .ua и
- круглосуточная "горячая линия" МИД Украины по тел .: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.
Протесты в Бишкеке - что было ранее:
- В республике Кыргызстан 4 октября состоялись выборы в Жогорку Кенеш (киргизский парламент). По предварительным итогам выборов, в главный законодательный орган власти страны прошли четыре политические силы – Мекеним Кыргызстан – 23,9%, Биримдик – 24,5%, Кыргызстан – 8,7% и Бутун Кыргызстан – 7,1% голосов.
- Представители оппозиции выступили против результатов голосования и вывели людей на улицы. На акции протеста вышли несколько тысяч человек. На площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих. Милиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
- В результате протестов после парламентских выборов в столице Кыргызстана Бишкеке скончался один человек, еще 590 пострадали.
- В ночь на 6 октября митингующие направились в СИЗО Госкомитета нацбезопасности и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.
- 6 октября президент Киргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности вести переговоры с оппозицией.
- На фоне кризиса подали в отставку премьер-министр страны Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастан Джумабеков.
- Центральная избирательная комиссия приняла решение о непризнании выборов в парламент состоявшимися.
Автор: Екатерина Трохимчук