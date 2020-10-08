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В МИД экстренно обратились к украинцам из-за событий в Кыргызстане

8 октября 2020, 19:58

Гражданам Украины, которые находятся на территории Кыргызской Республики, настоятельно рекомендуется быть внимательными и осторожными

МИД Украины
В МИД Украины призвали воздержаться от поездок в Кыргызстан / РБК-Украина

Из-за масштабных акций протеста, которые происходят в Кыргызстане, и осложнением ситуации безопасности на фоне столкновений между протестующими и правоохранителями, в МИД Украины экстренно обратились к нашим гражданам.

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Так, МИД рекомендует:

  • временно воздержаться от поездок в Кыргызстан до стабилизации ситуации.
  • гражданам Украины, которые находятся на территории Кыргызской Республики, настоятельно рекомендуется быть внимательными и осторожными, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, не вступать в споры с местным населением по вопросам внутриполитической ситуации в стране, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.
  • В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни или здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на "горячую линию".

В МИД прост обращаться по следующим адресам:

  1. Горячая линия посольства Украины в Кыргызской Республике - тел .: +996 701 88 84 63,
  2. адрес электронной почты: emb_kg@mfa.gov .ua и
  3. круглосуточная "горячая линия" МИД Украины по тел .: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Протесты в Бишкеке - что было ранее:

  • В республике Кыргызстан 4 октября состоялись выборы в Жогорку Кенеш (киргизский парламент). По предварительным итогам выборов, в главный законодательный орган власти страны прошли четыре политические силы – Мекеним Кыргызстан – 23,9%, Биримдик – 24,5%, Кыргызстан – 8,7% и Бутун Кыргызстан – 7,1% голосов.
  • Представители оппозиции выступили против результатов голосования и вывели людей на улицы. На акции протеста вышли несколько тысяч человек. На площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих. Милиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
  • В результате протестов после парламентских выборов в столице Кыргызстана Бишкеке скончался один человек, еще 590 пострадали.
  • В ночь на 6 октября митингующие направились в СИЗО Госкомитета нацбезопасности и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.
  • 6 октября президент Киргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности вести переговоры с оппозицией.
  • На фоне кризиса подали в отставку премьер-министр страны Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастан Джумабеков.
  • Центральная избирательная комиссия приняла решение о непризнании выборов в парламент состоявшимися.

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