В МИД экстренно обратились к украинцам из-за событий в Кыргызстане

В МИД Украины призвали воздержаться от поездок в Кыргызстан / РБК-Украина

Из-за масштабных акций протеста, которые происходят в Кыргызстане, и осложнением ситуации безопасности на фоне столкновений между протестующими и правоохранителями, в МИД Украины экстренно обратились к нашим гражданам.

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Так, МИД рекомендует:

временно воздержаться от поездок в Кыргызстан до стабилизации ситуации.

гражданам Украины, которые находятся на территории Кыргызской Республики, настоятельно рекомендуется быть внимательными и осторожными, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, не вступать в споры с местным населением по вопросам внутриполитической ситуации в стране, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни или здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на "горячую линию".

В МИД прост обращаться по следующим адресам:

Горячая линия посольства Украины в Кыргызской Республике - тел .: +996 701 88 84 63 , адрес электронной почты: emb_kg@mfa.gov .ua и круглосуточная "горячая линия" МИД Украины по тел .: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

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