В РФ заблокировали Instagram

Соцсеть заблокировал Роскомнадзор якобы из-за призывов к насилию против россиян.
В Российской Федерации заблокировали Instagram якобы потому, что в соцсети распространялись призывы к совершению насилия против граждан РФ.
Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, которые содержат призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих", – отмечают оккупанты.
Напомним, ранее компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, временно разрешила использовать в своих соцсетях призывы к насилию против российских военных и смерти Путина.
В ответ на это Генпрокуратура России после обеда в пятницу, 11 марта, попросила ограничить доступ к Instagram в РФ. Кроме этого, прокуратура страны-агрессора обратилась в суд с требованием, чтобы Meta признали экстремистской организацией.
Также ранее Facebook ввел санкции против российских пропагандистов, в ответ Россия заблокировала соцсеть. Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД РФ признала социальную сеть Facebook "причастной к нарушению прав и свобод граждан Российской Федерации".
Перед этим Россия осталась и без Twitter – в соцсети заблокировали возможность регистрации аккаунтов для россиян.
Кроме этого, сообщалось, что Instagram начал "клеймить" пропагандистов, а Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к сетям из РФ и РБ.
Читайте также:
- Ключ к победе – не санкции: что приведет к краху России
- Удар по нефти, газу и судам РФ: Зеленский требует от Запада новых санкций
- Россияне без денег застряли за границей и изменили отношение к вторжению в Украину