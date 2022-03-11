В РФ заблокировали Instagram/ УНИАН

В Российской Федерации заблокировали Instagram якобы потому, что в соцсети распространялись призывы к совершению насилия против граждан РФ.

Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, которые содержат призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих", – отмечают оккупанты.

Напомним, ранее компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, временно разрешила использовать в своих соцсетях призывы к насилию против российских военных и смерти Путина.

В ответ на это Генпрокуратура России после обеда в пятницу, 11 марта, попросила ограничить доступ к Instagram в РФ. Кроме этого, прокуратура страны-агрессора обратилась в суд с требованием, чтобы Meta признали экстремистской организацией.

Также ранее Facebook ввел санкции против российских пропагандистов, в ответ Россия заблокировала соцсеть. Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД РФ признала социальную сеть Facebook "причастной к нарушению прав и свобод граждан Российской Федерации".

Перед этим Россия осталась и без Twitter – в соцсети заблокировали возможность регистрации аккаунтов для россиян.

Кроме этого, сообщалось, что Instagram начал "клеймить" пропагандистов, а Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к сетям из РФ и РБ.

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