Facebook ввел санкции против российских пропагандистов, в ответ Россия блокирует соцсеть

Facebook ввел санкции против российских пропагандистов / Reuters

В ответ на агрессию против Украины руководство социальной сети Facebook запретило российским государственно-пропагандистским СМИ показывать рекламные объявление и получать монетизацию за свои материалы. Об этом сообщает BBC.

"Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру", – написал на своей странице в Twitter руководитель отдела политики безопасности соцсети Facebook Натаниэль Глейхер.

В ответ сотрудники государственного агентства Роскомнадзор начало частично ограничивать доступ к социальной сети в Российской Федерации.

Кроме того, 25 февраля Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД РФ признала социальную сеть Facebook "причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России".

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Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки вводят санкции против президента РФ Владимира Путина и других российских высокопоставленных чиновников.

С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, причина введения санкций - вторжение России в Украину.

В частности, санкционные ограничения будут введены не только против Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и первого замминистра обороны Валерия Герасимова