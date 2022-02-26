США, Британия и ЕС сокрушили лично Путина жесткими санкциями

Путин / Reuters

США, Великобритания, ЕС, Канада ввели санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины.

"Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к пакету санкций, о котором Лондон объявил вчера", - сказал премьер-министр Борис Джонсон.

Джонсон осудил агрессию Россию против Украины. Он подчеркнул, что после этого нападения нормализации отношений с Москвой невозможна.

Также министры финансы Евросоюза на встрече в Париже утвердили персональные финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Тем временем министры финансов 27 стран Евросоюза согласовывают третий раунд санкционных мер.

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"Сегодня мы внесли в списки президента Путина и министра Лаврова", - сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров.

Позднее об аналогичных персональных санкциях в отношении российского руководства объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Помимо Лаврова и Путина, под санкционные меры США подпадают члены российского Совета безопасности.

Джен Псаки подтвердила в разговоре с журналисткой CNN Кейтлан Коллинз, что, как она считает, теперь Путин не сможет посещать США.

США ввели санкции против

Владимира Путина - президента Российской Федерации, председателя Совета Безопасности России. Как президент Путин является главнокомандующим Вооруженных сил России, которые сейчас осуществляют неоправданное вторжение в суверенное европейское государство.

- президента Российской Федерации, председателя Совета Безопасности России. Как президент Путин является главнокомандующим Вооруженных сил России, которые сейчас осуществляют неоправданное вторжение в суверенное европейское государство. Лаврова Сергея - министра иностранных дел Российской Федерации, постоянного члена Совета Безопасности России. Как министр иностранных дел Лавров выдвинул ложный нарратив, что Украина является "агрессором, поскольку он агрессивно пытался оправдать действия России во всем мире. Кроме того, как ведущий дипломат, представляющий Россию на мировой арене, Лавров помог содействовать агрессивным действиям России против суверенных государств и позволил России деградировать демократию во всем мире".

- министра иностранных дел Российской Федерации, постоянного члена Совета Безопасности России. Как министр иностранных дел Лавров выдвинул ложный нарратив, что Украина является "агрессором, поскольку он агрессивно пытался оправдать действия России во всем мире. Кроме того, как ведущий дипломат, представляющий Россию на мировой арене, Лавров помог содействовать агрессивным действиям России против суверенных государств и позволил России деградировать демократию во всем мире". Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации

председатель Совета Федерации Сергей Нарышкин , директор Службы внешней разведки

, директор Службы внешней разведки Вячеслав Володин, спикер Госдумы

спикер Госдумы Сергей Иванов , спецпредставитель президента по охране окружающей среды, экологии и транспорта

, спецпредставитель президента по охране окружающей среды, экологии и транспорта Николай Патрушев , секретарь Совета Безопасности Российской Федерации

, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Владимир Колокол министр внутренних дел

министр внутренних дел Александр Бортников, директор ФСБ

Что будет запрещено

Вся собственность и интересы в собственности указанных выше лиц, находящихся в США или во владении или под контролем лиц из США, заблокированы.

Кроме того, блокируются также любые организации, которые прямо или косвенно на 50 или более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам.

Все операции, которые осуществляются лицами США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц, запрещены, если они не разрешены общей или специальной лицензией, или иным образом освобождены.

Эти запреты включают любой вклад или предоставления средств, товаров или услуг любой заблокированной лицом или в его пользу, а также получения любого взноса или предоставления средств, товаров.

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