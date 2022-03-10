Удар по нефти, газу и судам РФ: Зеленский требует от Запада новых санкций

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым для Запада ввести санкции против российских энергоресурсов, закрыть порты для российских судов и полностью отключить российские банки от системы SWIFT.

В интервью немецкой газете Die Zeit, опубликованном в четверг, он заявил: "Если говорить о санкциях, то прежде всего нефть, нефтепродукты и газ. Порты мира должны быть закрыты для российских кораблей. Грузовые компании должны остановить отправку и прием грузов из России и в Россию. Не должно быть исключений для российских банков в отключении от SWIFT".

"Если не сделать это сейчас, то потом придется делать еще больше, чтобы спасти от российского вторжения еще страны Балтии, Молдову, Грузию и другие страны-соседи России. Также очень важно, чтобы западные страны наконец определились с тем, как создать гуманитарную бесполетную зону над Украиной", - сказал он.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.