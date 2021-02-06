В России выяснили роль США в указе Зеленского против каналов Медведчука

Россияне не нашли "след Вашингтона" в указе Зеленского по 112, NewsOne и ZIK / УНИАН

Официальный Вашингтон не предоставлял каких-либо инструкций или рекомендаций президенту Украины Владимиру Зеленскому по вопросу закрытия телеканалов. Данная информация является ложной, заявили в Посольстве США в Киеве в комментарии российскому информагентству РИА Новости.

Российский журналист Кирилл Вышинский заявил, что Зеленский принял решение по каналам 112, Zik и NewsOne после того, как глава государства посетил посольство США, где смотрел инаугурацию нового американского президента Джо Байдена. При этом он отмечает, что дипломатическое ведомство одобрило такие действия Зеленского.

РИА Новости решили обратиться с запросом в Посольство, в ответ на которое американцы заявили, что вышеуказанные предположения являются ложными.Читайте такжеВ США оценили санкции против "каналов Медведчука" и напомнили о влиянии РФ

"Любая информация о том, что Соединенные Штаты предоставили инструкции или рекомендации по закрытию этих каналов, категорически не соответствует действительности. По этому поводу вы можете проверить свои источники", - сказали россиянам дипломаты.

Также в посольстве подчеркнули, что из-за коронавирусной эпидемии ведомство сократило количество встреч, в том числе и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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