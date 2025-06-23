"В яблочко": Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана

Президент США сказал, что его заявление подтверждается спутниковыми снимками.

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По словам Трапа, ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране / Коллаж: Главред, фото: SalamPix/abaca/picture alliance, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы Трампа:

Ядерные объекты в Иране уничтожены

Самый большой ущерб нанесен под землей

Уничтожение объектов подтверждается спутниковыми снимками

Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что США в рамках своей атаки на Иран уничтожили все ядерные объекты в стране. По его словам, это подтверждают спутниковые снимки.

"Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение - точный термин", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

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Он сообщил, что крыша одной из конструкций, которая была врезана в скалу, оказалась ниже уровня земли. Более того, самый большой ущерб, как утверждает Трамп, нанесен под землей.

"Показанная белая конструкция глубоко врезана в скалу, даже ее крыша находится значительно ниже уровня земли, и полностью защищена от пламени. Самый большой ущерб был нанесен намного ниже уровня земли. В яблочко", - отметил глава Белого дома.

Скриншот поста Трампа в Truth Social

В свою очередь, издание Reuters сообщает, что ядерный объект Ирана в Фордо мог быть разрушен, однако он расположен глубоко под землей, и подтверждений этому нет, кроме спутниковых снимков поверхности.

Бывший ядерный инспектор ООН Дэвид Олбрайт, возглавляющий Институт науки и международной безопасности, сказал, что противобункерные бомбы могли пробить ядерные объект.

"Я бы предположил, что объект, вероятно, сгорел", – сказал он.

В свою очередь, научный сотрудник CNA Corporation Декер Эвелет, специализирующийся на спутниковых снимках, отметил, что зал с "сотнями центрифуг" находится слишком глубоко, чтобы ущерб можно было оценить по спутниковым снимкам.

На кадрах видны шесть воронок, вероятно, от бомб, а также разбросанная земля.

Спутниковое фото после удара по ядерным объектам Ирана / Maxar Technologies/Reuters

Также Reuters, со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Ирана, сообщало, что большая часть почти оружейного 60% высокообогащенного урана была якобы перемещена в другое место перед атакой США.

Удар США по Ирану - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". С тех пор обе страны обмениваются взаимными ударами.

В своем обращении премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана. Он подчеркнул, что кампания будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

В ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

Секретный ядерный объект Ирана / Инфографика: Главред

По данным Fox News, США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

Трамп заявил, что США удалось "вырвать бомбу из рук Ирана". Причем это произошло до того, как Тегеран успел ее использовать.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пока не готовят новых операций против Ирана. Также он сказал, что в течение еще нескольких дней никто не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударом Америки.

После ударов США по территории Ирана ряд политиков резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа. Они отметили, что такие действия абсолютно и однозначно являются основанием для импичмента.

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