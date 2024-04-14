Войска РФ продвигаются: адмирал США раскрыл планы Путина и призвал помочь Украине

Военный бюджет Соединенных Штатов составляет около 900 миллиардов долларов, и 60 млрд для Украины – это не большая сумма, отметил Джеймс Ставридис.

https://glavred.info/world/voyska-rf-prodvigayutsya-admiral-ssha-raskryl-plany-putina-i-prizval-pomoch-ukraine-10557827.html Ссылка скопирована

Путин "стремится" захватить всю Украину - Ставридис / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Администрация президента США Джо Байдена и Конгресс не должны отказывать Украине в оказании военной помощи. Глава Кремля Владимир Путин "стремится" захватить всю территорию украинского государства и не остановится. Сумма в 90 миллиардов долларов никак не повлияет на огромный американский военный бюджет. Об этом заявил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

Как сообщает The Hill, он рассказал о том, что российские оккупанты начинают продвигаться вперед на фронте. Обстановка не улучшится, если Штаты не предоставят помощь.

"Вопрос в том, где мы находимся сегодня? Мы были в тупике, пока помощь США не начала заканчиваться, и в результате... россияне сейчас начинают продвигаться вперед, и ситуация не улучшится, если США не предоставят дополнительно 60 миллиардов долларов помощи", - отметил бывший высокопоставленный военный. видео дня

Также он отметил, что помощь Украине никак не отяготит оборонный бюджет Штатов.

"Джон, я знаю, что это звучит как большие деньги, но в контексте оборонного бюджета США, который составляет около 900 миллиардов долларов, 60 миллиардов долларов не является огромной суммой", - сказал Ставридис.

Путин может захватить другие территории Украины

Также адмирал акцентировал внимание на том, что если Украине не будет предоставлено больше помощь, Путин "имеет все шансы захватить больше территории". Он сравнил нынешнюю ситуацию с событиями Второй мировой, когда некоторые государства наблюдали за Гитлером, который "продвигается через Европу".

"Это стратегическая и моральная ошибка"

Журналисты отмечают, что заявление Ставридиса появилось после того, как лидер республиканцев в Сенате Митч Макконел сказал: проблемы с военной поддержкой Украины – "стратегическая и моральная ошибка".

"Лишение Украины необходимых возможностей не было разумным способом для администрации Байдена избежать эскалации, и это также не является политическим ходом некоторых республиканских оппонентов администрации. Это стратегическая и моральная ошибка. Это рискует подорвать наши собственные национальные интересы", - подчеркнул Макконнелл.

Примечательно, что голливудские звезды, в том числе Шон Пенн, Барбара Стрейзанд и Марк Хэмилл призвали помочь Украине.

"Мы подводим украинцев. Прошло более 470 дней с тех пор, как Конгресс принял законодательство в поддержку Украины. Это большая часть времени с момента вторжения России в феврале 2022 года", - написали они в своей колонке, опубликованной CNN. Под ней подписались актриса и комик Кейт Маккиннон, писатель Джонатан Сафран Фоер и кинорежиссер Джей Джей Абрамс.

Помощь Украине от США - главные новости:

Конгрессмен от Республиканской партии Майк Тернер предположил, что Палата представителей рассмотрит помощь Украине уже на следующей неделе. По его словам, все понимают, что Украине нужна поддержка, ведь российские оккупанты оказывают давление на фронте.

Конгресс США проголосует помощь Украине на этой неделе, но есть условие, сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Как утверждает Джонсон, поддержка Украины может стать лишь частью пакета помощи для Израиля.

Военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив в интервью Главреду сделал прогноз, согласно которому Украина может получить помощь до конца весны. Впрочем, по его оценкам, пока не закончится предвыборная кампания в США, ситуация с военной поддержкой вряд ли улучшится.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред