"Все очень быстро закончится": экс-полковник КГБ назвал цель Путина в войне

Одна фраза Владимира Путина разбивает все его разговоры о переговорах, уверен Сергей Жирнов.

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Сергей Жирнов оценил скандальное интервью Владимира Путина / Скриншот

Полковник запаса КГБ, экс-разведчик, политолог и публицист Сергей Жирнов оценил вероятность того, что своим интервью Такеру Карлсону диктатор Владимир Путин посылал сигналы республиканцам в США относительно возможности достижения выгодных ему договоренностей после вероятной победы Дональда Трампа.

"Да, это совершенно явно прослеживается в интервью. Он надеется, что республиканцы выигрывают", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что Карлсон прямо его спросил о том, достиг ли Путин своих результатов в войне, но Путин ответил отрицательно и долго разговаривал о "денацификации".

"И в этом смысле, это была единственная часть интервью, где Такер показал себя критически, говоря о том, что Гитлер умер 80 лет назад, никаких нацистов уже нету, и, мол, что за глупость вы нам тут несете. А дальше Путин выразил надежду, что американская сторона одумается и перестанет помогать Украине", - сказал он.

Собеседник отметил, что это была довольно интересная фраза, потому что она полностью показывает настоящие интересы Путина и разбивает все разговоры о переговорах.

"Он сказал, что если США перестанут вооружать Украину, то все очень быстро закончится. Грубо говоря, РФ тогда разобьет Украину, завоюет ее, и все цели будут достигнуты, не сказав о том, что потом сядет за стол переговоров. Это был огромный прокол Путина, потому что он озвучил свои истинные цели", - добавил Жирнов.

Смотрите видео - интервью Сергея Жирнова Главреду:

Кто такой Сергей Жирнов Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org. В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Ранее политолог раскрыл пользу от интервью Путина для Украины. Интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может повлечь положительные изменения в отношении Европы и НАТО к войне в Украине.

Напомним, ранее вышло интервью лидера Кремля Владимира Путина, которое провел американский журналист Такер Карлсон. В нем Путин углубился в свое видение истории и заявил, что якобы РФ еще "не достигла целей" в войне против Украины.

Также представитель ГУР Андрей Юсов считает, что интервью диктатора Путина журналисту Такеру Карлсону является спецоперацией РФ. Он отметил, что Путин - "геополитический сумасшедший", который рассказывает ерунду о международном праве и истории и решает, какой нации существовать или не существовать.

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