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"Открыл истинное лицо": политолог раскрыл пользу от интервью Путина для Украины

Руслана Заклинская
10 февраля 2024, 23:07
Европа начинает понимать, что Украина защищает ее от этой российской агрессии, и поэтому Украине надо помогать, сказал Сергей Жирнов.
'Открыл истинное лицо': политолог раскрыл пользу от интервью Путина для Украины
Интервью Путина - очередной кирпичик в антипутинскую стену / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может повлечь положительные изменения в отношении Европы и НАТО к войне в Украине. В нем российский диктатор показывает свое истинное лицо и это помогает Европе лучше осознать реальную угрозу, которую представляет Россия. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса КГБ, экс-разведчик, политолог и публицист Сергей Жирнов.

"В этом смысле это интервью позитивное. Потому что Путин открывает свое истинное лицо и продолжает пугать Европу. Европа, в общем, уже проснулась и поняла, что Россия является для нее реальной угрозой", - заявил полковник запаса КГБ.

По его словам, не все пока понимают, что Украина защищает Европу от российской агрессии. Жирнов утверждает, что европейское руководство понимает это лучше, чем обычные граждане.

"Европа начинает это понимать еще не до конца - к сожалению, не ко всем пришло понимание, что Украина защищает ее от этой угрозы, и поэтому Украине надо помогать... В этом смысле интервью Путина Карлсону - это очередной кирпичик в антипутинскую стену, которая выстраивается в Европе. И это - его единственная положительная роль", - подчеркнул эксперт.

Смотрите видео беседы с Сергеем Жирновым об интервью Путина с Такером Карлсоном:

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов - полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999-2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского вуза под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Скандальное интервью Путина

Напомним, 8 февраля вышло интервью лидера Кремля Владимира Путина, которое провел американский журналист Такер Карлсон. В нем Путин углубился в свое видение истории и заявил, что якобы РФ еще "не достигла целей" в войне против Украины.

Также представитель ГУР Андрей Юсов считает, что интервью диктатора Путина журналисту Такеру Карлсону является спецоперацией РФ. Он отметил, что Путин - "геополитический сумасшедший", который рассказывает ерунду о международном праве и истории и решает, какой нации существовать или не существовать.

Кроме этого, Путин в своем интервью оправдывал Адольфа Гитлера, пытаясь обосновать его нападение на Польшу. Политический аналитик и историк Александр Палий считает, что это вызывает шок и негативную реакцию на Западе, где Гитлер воспринимается как абсолютное зло. Он считает, что такое интервью лишь ухудшает имидж Путина, показывая его как неадеквата, который врет с выкрутасами.

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Европа Владимир Путин Сергей Жирнов Такер Карлсон
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