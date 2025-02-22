Выдерживает температуру Солнца: Путин сделал абсурдное заявление об Орешнике

Главное из заявления эксперта:
- Путин заявил, что боеголовки Орешника якобы выдерживают температуру Солнца
- В заявлениях диктатора есть существенные несоответствия
- Сложно представить, что может выдержать такую температуру
Российский диктатор Владимир Путин решил похвастаться своим Орешником и сказал, что его боеголовки якобы выдерживают температуру Солнца. Однако, в заявлениях диктатора есть существенные несоответствия. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, передает 24 Канал.
По его словам, озвучивая такие абсурдные заявления, Путин почему-то решил промолчать о том, какой все-таки является температура Солнца.
"Она составляет 5 тысяч градусов. Сложно представить, что может выдержать такую температуру еще и во время использования боевых частей. В это очень сложно поверить", - подчеркнул он.
Эксперт также добавил, что второй вопрос заключается в том, для чего вообще нужна такая температура.
"При скорости движения даже гиперзвуковых ракет разогрев составляет, возможно, 2 - 3 тысячи градусов. И это еще надо смотреть конфигурацию боевой части. Поэтому у Путина есть проблемы с физикой", - подчеркнул Свитан.
Он также добавил, что диктатор вряд ли умеет хорошо считать и непонятно, почему он связал Орешник с температурой Солнца. По его мнению, возможно, этим он "заразился" от американских политиков и бизнесменов.
"Илон Маск собирается лететь на Марс, а Путин, наверное, на Солнце, чтобы проверить, выдержит ли его Орешник или нет. Но, вероятно, он также не знает, какое расстояние до Солнца. Поэтому без сарказма здесь никак", - подытожил летчик-инструктор.
Ракета Орешник - что известно
Напомним, как сообщал Главред, 6 февраля появилась информация Forbes со ссылкой на блогера и украинского военного Кирилла Сазонова о том, что Россия могла запустить Орешник по Киеву 6 февраля, но ракета взорвалась на вражеской территории. Однако в ЦПД опровергли такую информацию.
Военный эксперт Петр Черник заявил, что российскую ракету Орешник не смогут перехватить зенитно-ракетные системы MIM-104 Patriot, а также SAMP/T, которые стоят на вооружении ВСУ.
В то же время, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор заявил, что у российского диктатора Владимира Путина нет необходимости размещать ракету Орешник в Беларуси.
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Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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