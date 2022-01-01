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Завершится острая стадия: в ВОЗ сказали, чего ждать от COVID-19 в 2022 году

1 января 2022, 05:50
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В то же время новые мутировавшие штаммы коронавируса могут стать устойчивыми к существующим вакцинам и повлиять на ход пандемии.

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В ВОЗ спрогнозировали окончание острой стадии пандемии в 2022 году / Фото Reuters

Вспышка коронавируса скоро может закончиться. В 2022 году стоит ожидать завершения острой стадии пандемии COVID-19.

Об этом сказал председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, отмечается на сайте ВОЗ.

"Я, как и раньше, оптимистичен, что в следующем году мы не только покончим с острой стадией пандемии, но и наметим путь к усилению безопасности охраны здоровья", – сказал он.

Однако он также отметил, что сейчас нельзя спрогнозировать, когда пандемия закончится вообще, ведь могут появиться новые мутированные варианты коронавируса.

Глава ВОЗ подчеркнул, что новые штаммы коронавируса могут стать полностью устойчивыми к существующим вакцинам, а это в свою очередь потребует, чтобы производители адаптировали свои вакцины или разрабатывали новые препараты. В случае такого варианта событий в мире может возникнуть дефицит вакцин.

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Ранее в ВОЗ заявляли, что в вопросе завершение пандемии возлагают основные надежды на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций.

Также ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что нынешняя пандемия коронавируса COVID-19 не будет последней для человечества, и призвал готовиться к появлению новых пандемий. Генсек ООН призвал уделить этому вопросу внимание и направить на это инвестиции, а также отметил необходимость обеспечения равного доступа к вакцинам.

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