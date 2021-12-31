Украину может накрыть волна Омикрона в феврале 2022 года – СНБО

Новую волну коронавируса прогнозируют в Украине в феврале – всё через Омикрон / Фото УНИАН, Getty, коллаж Главред

Украинцам стоит быть готовыми к новой волне коронавирусной болезни. Эта волна может накрыть государство уже в феврале 2022 года из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон.

Такой прогноз сделал секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания 30 декабря. Он отметил, что в своих расчетах руководствуется данными Министерства здравоохранения Украины.

Данилов подчеркнул, что в государстве нужно нарастить темпы вакцинации, чтобы следующая волна коронавируса прошла легче.

"К большому сожалению, мы не сможем этого избежать. По нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь Омикрон у себя в достаточно больших объемах. Поэтому нам надо вакцинироваться", – подчеркнул Данилов.

Угроза волны Омикрона в Украине

Ранее эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк отмечала, что Омикрон может вызвать новую волну эпидемии в Украине. Она отметила, что неизвестно, в каком количестве новый штамм коронавируса уже распространился в государстве, и спрогнозировала, что в ближайшее время Омикрон вытеснит Дельту.

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Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в связи с этим жители должны лучше соблюдать карантинные правила, действующие в столице.

При этом премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что Кабинет министров больше не планирует вводить в Украине тотальных локдаунов из-за распространения коронавируса. По его словам, в "красных" зонах бизнес сможет работать, если будут вакцинированы все работники.

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