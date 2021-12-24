Усиление карантина в конце января и угроза штамма Омикрон: в Минздраве предупредили украинцев

Карантин в Украине могут ужесточить уже в конце января из-за штамма Омикрон - Кузин / УНИАН

Карантин в Украине может быть усилен уже в конце января в том случае, если в стране зафиксируют широкую циркуляцию нового штамма коронавирусной инфекции Омикрон. Государство допускает ужесточение масочного режима и требований по обработке рук. Медицинская система будет работать над выявлением Омикрона и исследованием вариации коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

В интервью Укринформу он рассказал о том, что профилактические меры, среди которых вакцинация, ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции и обработка рук антисептиком, будут работать и против Омикрона.

По его словам, власти могут внести изменения по части масочного режима и обработки рук в случае широкого распространения штамма.

"Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин относительно усиления масочного режима, обработки рук", - добавил Кузин.

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Также он уточнил, что медики будут работать над выявлением новых случаев штамма Омикрон и намерены максимально их исследовать. Изменения в карантинный режим могут внести в конце января.

Читайте такжеПолная отмена карантина, масок и вакцинации в Украине: Зеленский ответил на петицию о коронавирусе"Но пересмотр (карантинных мер) возможен в конце января, когда мы точно будем иметь обоснованные прогнозы относительно распространения нового штамма", - подчеркнул Игорь Кузин.

Коронавирус в Украине

По данным на утро пятницы, 24 декабря, в Украине зарегистрировано 6647 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки госпитализировали 1646 человек. Погибли 248 людей. Выздоровели 14 874 человека.

С 23 декабря в Украине сократили красную зону карантина. Теперь в нее входят только Волынская и Запорожская область. В желтую зону перевели Киевскую, Житомирскую, Сумскую, Николаевскую, Черниговскую и Черкасскую области.

Кабинет министров изменил правила карантина в желтой зоне. Срок действия желтых сертификатов сократили до 30 дней. Работники заведений желтой зоны и посетители должны сделать хотя бы одну прививку против COVID-19. Если вакцинации нет, потребуется отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. Оба документа действуют не более 72 часов.

15 декабря Кабмин принял решение о продлении карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Премьер-министр подчеркнул, что правила, предусматривающие наличие COVID-сертификата для посещения общественных мест, а также требования по масочному режиму и социальной дистанции, сохраняются.

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