Новые зоны карантина в Украине с 23 декабря: "красными" останутся только два региона

В красной зоне карантина останутся только два региона / УНИАН

Красная зона карантина в Украине существенно сократится. Уже со среды, 23 декабря, Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская и Черкасская области перейдут в желтую зону. "Красными" останутся только две области – Волынская и Запорожская. Желтая карантинная зона предусматривает серьезные ограничения для тех, кто не сделал прививку против COVID-19. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В своем Telegram-канале он сообщил о том, что 6 украинских регионов покидают красную зону и переходят в желтую зону карантина уже с 23 декабря. Такое решение было принято за заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Какие регионы переходят в желтую зону карантина

Киевская область

Житомирская область

Сумская область

Николаевская область

Черниговская область

Черкасская область.

Красная зона карантина

Волынская область

Запорожская область.

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Правила карантина в желтой зоне

Согласно новым правилам карантина, которые вступили в силу с 6 декабря, в желтой зоне запрещается работа учебных заведений, в которых работают невакцинированные сотрудники, заведений общественного питания, проведение массовых мероприятий, работа театров, кинотеатров, бассейнов, спортзалов, а также межобластных и международных перевозок.

Ограничения не действуют в тех случаях, если у персонала и посетителей учреждений есть желтый или зеленый сертификации вакцинации, либо же негативный тест на коронавирус или документ о выздоровлении от COVID-19.

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Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро вторника, 21 декабря, в Украине установлено 6 029 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Госпитализирован 1061 человек. Погибли 346 людей. Выздоровели 18 850 человек.

Правительство обновило правила карантина в желтой зоне. Срок действия желтых COVID-сертификатов был сокращен со 120 до 30 дней. Работники заведений и посетители в областях желтой зоны должны сделать как минимум одно прививку. В случае отсутствия вакцинации они должны предоставить негативный ПЦР-тест или тест на антиген. Оба документа действительны не более 72 часов.

Кабмин 15 декабря продлил карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что правила, которые предполагают допуск в общественные места при наличии COVID-сертификата, а также соблюдение масочного режима и социальной дистанции, продолжают действовать.