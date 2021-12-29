В Украине больше не будут вводить тотальных локдаунов – Шмыгаль

Кабмин больше не будет вводить тотальных локдаунов в Украине / УНИАН

Кабинет министров больше не планирует вводить в Украине тотальных локдаунов из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сегодня, 29 декабря.

Он отметил, что доступная вакцинация в государстве позволит избежать локдауна.

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100%", – подчеркнул Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. В КГГА отметили, что киевляне должны соблюдать ограничения "желтой" зоны карантина.

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Также в Минздраве ранее рассказали, при каких симптомах COVID-больным стоит вызвать скорую. Среди "тревожных звоночков" – боль в грудной клетке и одышка. Также в этом списке следующие симптомы: сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%, нарушение сознания и т.п.

Тем временем в ВОЗ назвали сценарий завершение пандемии коронавируса. Отмечается, что глобальная эпидемия COVID-19 в мире может закончиться тогда, когда охват вакцинацией составит 70% мирового населения. При этом нужно разработать эффективные и безопасные лекарства для лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией.

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