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Журналистка объяснила реакцию в США на слова Путина в адрес Байдена

22 марта 2021, 05:05
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Американцы знают значение слов Джо Байдена в адрес Путина, считает Карина Орлова.

Путин
В США не было скандала из-за ситуации с заявлениями Байдена и Путина - журналистка / Reuters

В США не заметили заявления российского президента Владимира Путина в ответ на слова хозяина Белого дома Джо Байдена об "убийце". Американцы особо не отреагировали и на первоначальную фразу Байдена в адрес Путина. В американской прессе была информация о "дебатах" Путина и Байдена, однако эта ситуация не интересовала общественность, сказала в эфире телеканала Украина 24 журналистка из Вашингтона Карина Орлова.

По ее словам, слова Байдена с обвинением в адрес Путина не удивили американцев. Они удивились бы в том случае, если бы американский президент сделал противоположное заявление, как было в ситуации с предыдущим главой США Дональдом Трампом.

"Вообще не заметили ответ Путина. Не особо заметили и слова Байдена о том, что Путин убийца. Потому что новость о том, что Путин убийца – это не новость, это все знают. Новостью было, когда в 2017 году Трамп в интервью FoxNews сказал, что Путин – не убийца. Ведущий в утвердительной форме тогда сказал, что Путин – убийца, на что Трамп начал протестовать в ответ и сказал, что вообще убийцы все, у нас куча убийц, давайте на себя посмотрим – и это было новостью" – сказала Орлова.Читайте такжеРоссия "отомстила" Байдену в Совбезе ООН после его слов о Путине

Кроме того, она считает, что ответная реакция Путина на слова Байдена является не самым удачным троллингом. При этом американская пресса не придавала особого значения предложению Путина провести дебаты с Байденом.

"У меня многие знакомые даже и не знали, что это происходит – тем более об ответе Путина. Да, американские СМИ сообщали, что Путин предложил Байдену дебаты. Понятно, что это троллинг со стороны Путина, не смешной, не умный, неудачный, но тем не менее, факт есть факт: президент другой страны предлагает дебаты. Это было в СМИ, но совершенно не на первых и не на вторых полосах", - подчеркнула Карина Орлова.

Скандальное заявление Байдена в адрес Путина

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