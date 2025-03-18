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От комбрига до главы Генштаба ВСУ: что известно об Андрее Гнатове и новом назначении Зеленского

Анастасия Заремба
18 марта 2025, 09:06
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Эксперты отмечают, что Гнатову стоит "доставать саблю" и устанавливать жесткие сроки для проведения организационно-штатных мероприятий в Генштабе.
Андрей Гнатов
Генерал Андрей Гнатов назначен начальником Генерального штаба ВСУ / Коллаж Главред

16 марта президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Андрея Гнатова начальником Генерального штаба ВСУ. И теперь бывшему морпеху, который в довольно короткие сроки прошел путь от командира бригады до руководителя Генерального штаба, придется так же быстро набирать темпы для переформатирования украинской армии на корпусную систему. В материале Главреда рассказали, чего ждать от нового руководителя Генштаба.

Андрея Гнатова назначили главой Генштаба - чем он будет заниматься

Андрей Гнатов заменил бывшего главу Генштаба генерала-лейтенанта Анатолия Баргилевича, которого назначили генеральным инспектором Минобороны Украины.

"Он остается в команде. Сегодня его экспертиза необходима для реформирования Главной инспекции и внедрения современных механизмов контроля в Силах обороны, что позволит повысить дисциплину, оперативность и боеспособность наших войск", - сообщил после кадровой ротации министр обороны Рустем Умеров.

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И добавил, что Гнатов "имеет более 27 лет военного опыта, командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования "Восток" и Объединенными силами ВСУ".

Как уточнили в Генштабе, перед Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, новый глава Генштаба будет заниматься, в частности, более активным развитием корпусной системы ВСУ.

"Боевой парень, и его задача - именно больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций, оборонительных и наступательных, а также более активное развитие корпусной системы. Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на сто процентов уже на уровне планирования", - пояснил Зеленский, комментируя это назначение.

Кто такой Андрей Гнатов - морпех со сногсшибательной карьерой

Новый глава Генерального штаба ВСУ - выпускник Харьковского института танковых войск, но большая часть карьеры Гнатова связана с морской пехотой. Как офицер, он служил в Крыму и стал одним из военнослужащих-морпехов, которые не изменили присяге и вышли с полуострова во время оккупации.

В 2016-2018 годах он занимал должность начальника штаба - заместителя командира 36-й отдельной бригады морской пехоты. А после того, как создали командование Морской пехоты Украины Гнатова назначили командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты, которую он возглавлял до 2021 года.

По состоянию на 2022 год Андрей Гнатов был заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, а затем стал командующим ОУВ "Приморье" на Одесском направлении. Во время полномасштабной войны Гнатов командовал обороной Николаева и был одним из тех, кто отвечал за удачное контрнаступление на Херсонщине осенью 2022 года.

Весной 2023 года Гнатову поручили руководить обороной Бахмута, который входил в зону ответственности ОСУВ "Хортица", со второго месяца с момента обострения боев за город. В то время Гнатов работал под руководством тогдашнего главы Сухопутных войск Александра Сырского. После этого Гнатов стал командующим войсками Оперативного командования "Восток" и заменил на посту генерала Юрия Содоля, которого уволили на фоне ряда скандалов.

24 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Гнатова Командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины. 26 февраля 2025 года уволен с должности Командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины и назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Гнатов имеет ряд государственных наград. В частности, за свою службу он был награжден медалью "За военную службу Украине", орденом Богдана Хмельницкого III степени и Крестом боевых заслуг.

Андрей Гнатов - отзывы экспертов, военных и депутатов

Стоит заметить, что мнения относительно назначения Гнатова разделились. Бывший депутат Борислав Береза, характеризуя назначение, отметил, что это лучшее решение за последнее время.

"Как сказал один генерал, который хорошо разбирается во всех вопросах в ГШ: Даже если бы вместо Баргилевича назначили табурет или Безуглу, то это уже бы улучшило ситуацию, а Гнатов - это лучший кандидат на должность Начальника Генштаба, среди всех кто есть. И опытный, и умный, и принципиальный. И знания у него есть. А это в нашем деле сверхважно", - уточнил Береза.

Поддержал назначение генерала и бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич.

"Желаю генерал-майору Гнатову больших успехов на новой должности. Надеюсь, что он будет иметь возможность сформировать команду из офицеров, которые не только знакомы с теоретическими аспектами войны, но и имеют реальный опыт на поле боя, ведь именно это позволяет правильно оценивать динамику изменений в боевых условиях. Особенно хочу подчеркнуть важность эффективного взаимодействия между управлением Генерального штаба ВСУ и Национальной гвардией Украины. Бригады Национальной гвардии уже продемонстрировали высокую эффективность в боевых действиях, и их вклад нельзя недооценивать. Считаю, что формирование корпусов НГУ должно происходить одновременно и параллельно с формированием корпусов ВСУ, чтобы обеспечить своевременную стабилизацию фронта и эффективную подготовку к наступательным операциям", - отметил он.

В то же время нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала назначение генерала. "Гнатов - значительно современнее большинства, но неуверенно себя показал командующим восточным фронтом "Хортица" и имеет выраженные признаки приспособленца, избегал любых ситуаций, которые требовали отстаивания позиции", - заявила нардеп.

Как заявил в комментарии Главреду военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, задача, которую поставил Гнатову президент, достаточно амбициозная: аудит, оценка боевых возможностей, переход на корпусную систему.

"Это непростая история, ведь, будучи офицером Генерального штаба, надо детально исследовать эту систему, чтобы возглавлять ее эффективно. У Гнатова не было много времени, чтобы оценить, как работает функциональный организм Генерального штаба. Поэтому времени на раскачку у него нет. Здесь многое будет зависеть от того, кто будет в его команде - не только на уровне первого заместителя или заместителей начальника Генерального штаба, но и на уровне советников. Опыт военного управления стратегического уровня является, пожалуй, ключевым фактором, который будет влиять на эффективность нового НГШ. Конечно, сейчас Гнатов получает определенные возможности по кадровым назначениям. Посмотрев на них, мы сможем оценить эффективность команды, которая будет с ним сотрудничать", - отметил Селезнев.

По мнению эксперта, управление на стратегическом уровне - это в определенной степени военная бюрократия, которая должна работать, как часы.

"Украина сейчас находится на историческом переломе. У нас нет времени на раскачку. Президент поставил жесткие требования по переходу на армейскую структуру. Поэтому Гнатову, пожалуй, стоит "доставать саблю" и устанавливать жесткие сроки для проведения организационно-штатных мероприятий. Конечно, одним лишь командирским решением корпус не создается. Нужно финансовое и материально-техническое обеспечение, соответствующие кадровые решения, чтобы вся система работала должным образом... Ему нужны не только военные с реальным боевым опытом, но и специалисты, которые знают, как работает Генеральный штаб как организация. Это необходимо для того, чтобы оптимизировать деятельность, избежать лишних бюрократических процедур и сделать процесс максимально эффективным", - добавил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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