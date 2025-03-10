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Эффективнее спецназа НАТО: эксперт рассказал, чем Европа может усилить Украину

Анна Косик
10 марта 2025, 12:27
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Предложение европейских лидеров в рамках инициативы SkyShield повысит плотность противовоздушной обороны Украины.
Истребитель, ПВО
Увеличение концентрации ПВО защитит украинское небо / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины, US Air Force

Что сказал Криволап:

  • С помощью союзников может повыситься плотность ПВО Украины
  • Развертывание европейских истребителей в Украине улучшит защиту неба

Европейские политики и бывшие военные выступили с предложением развернуть над западной частью Украины 120 истребителей, которые бы защищали эти территории от обстрелов страны-агрессора России после возможного установления перемирия.

Предполагается, что над Украиной будет оставаться 200-километровая зона, к которой иностранные самолеты приближаться не будут. Однако, даже несмотря на это, такая инициатива может значительно усилить Украину. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

"Сейчас Украина сталкивается с атаками крылатыми ракетами и дронами-камикадзе (Shahed). Наши силы ПВО - мобильные огневые группы, системы противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия, которые сосредоточены там ближе к линии боевого соприкосновения - рассредоточены по всей территории страны. Если вся территория Украины, за исключением 200-километровой зоны, будет защищена силами наших партнеров, это позволит сконцентрировать украинские системы ПВО именно в этой зоне", - пояснил он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Таким образом плотность украинской противовоздушной обороны значительно повысится. Криволап отмечает, что именно высокая концентрация средств противовоздушной обороны позволяет быстро обнаруживать условно баллистическую ракету. Примером этого является "Железный купол" Израиля, который защищает территорию размером примерно как Киевская область.

"Если в Украине будет достаточная плотность ПВО, которая позволит быстро обрабатывать данные о воздушных целях и уничтожать их, ситуация значительно изменится. Специалисты подсчитали, что эффект от такой инициативы будет даже больше, чем введение 10 тысяч натовских спецназовцев. Влияние привлечения авиации может быть значительно эффективнее", - отметил авиаэксперт.

Смотрите видео о том, как авиация партнеров сможет противодействовать вражеским ракетам и дронам:

Усиление ПВО Украины - что известно

Напомним, Главред сообщал, что Великобритания предоставила Украине финансирование, которое будет направлено на производство средств ПВО/ПРО и дальнобойного оружия.

Накануне военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что Украина может создавать усовершенствованный комплекс ПВО. По его словам, уже начаты соответствующие работы, а аналогичные комплексы ранее создавал Израиль.

Ранее американский политик и чиновник Леон Панетта заявил, что из-за постоянной угрозы атак ракетами и дронами со стороны страны-агрессора России США должны предоставить Украине эквивалент Железного купола, который есть в Израиле.

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Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Европа ПВО истребитель-перехватчик Железный купол Дрон Shahed-136 Константин Криволап
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