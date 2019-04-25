АМКУ разрешил Ахметову прикупить еще пару облэнерго и стать монополистом на энергорынке

Компании Рината Ахметова приобрели акции облэнерго / УНИАН

В четверг, 25 апреля, компания ООО ДТЭК Нефтегаз, входящая в энергетический холдинг ДТЭК миллиардера Рината Ахметова, получила разрешение на приобретение у компании VS Energy акций Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго.

Согласно решению большинства от присутствующих членов Комитета, это обеспечивает контроль компании Ахметова более 50% на обоих предприятиях, передают Наши деньги.

В материале отмечается, что принятое АМКУ решение позволило группе Ахметова существенно превысила порог в 35% на рынке поставки электроэнергии, что является структурным признаком монополии на рынке.

Кроме того, издание подчеркивает, что группа Ахметова контролирует более 80% тепловой энергогенерации, свыше 80% добычи энергетического угля, Бурштынский энергоостров, через который может осуществляться, но не осуществляется импорт в Украину более дешевой электроэнергии из Европы.

Напомним, ранее суд решил вернуть в собственность государства Укртелеком, купленный компанией Ахметова.